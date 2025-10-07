La Liga estudia denunciar un insulto racista a Rashford en el último Real Oviedo-Barcelona
Un aficionado le llamó "negrata" en el duelo ante el Barça del Carlos Tartiere
La Liga estudia un video grabado durante la disputa del Real Oviedo – Barcelona, celebrado el pasado 25 de septiembre en el Carlos Tartiere, en el que se aprecia un insulto de contenido racista hacia Marcus Rashford, atacante inglés del conjunto culé, para decidir si denuncia con el fin de identificar al aficionado y que la justicia decida la pena. El contenido del video tuvo recorrido en las redes sociales tras la disputa del choque y ha provocado que el equipo legal de la patronal esté estudiando dichas imágenes antes de decidir, según señalan fuentes de La Liga a LA NUEVA ESPAÑA, si acudir a la vía penal.
La acción que está en manos de la patronal sucede en el lanzamiento de un córner a favor del Barça en la primera parte del choque del Tartiere. A la esquina se acerca Rashford, que juega en corto rápido para Dani Olmo. Antes de que golpee al balón,en la grabación se oye de forma nítida a un aficionado situado en el fondo sur, cerca del córner, gritarle: "¡Rashford, negrata!".
En el informe del director del partido del Oviedo-Barcelona no se hacía referencia al suceso y La Liga tampoco denunció el incidente en su día ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni ante la Comisión Antiviolencia, como suele actuar en estos casos. Pero la propagación de las imágenes a través de las redes sociales ha hecho que los abogados de la patronal se hayan puesto manos a la obra.
Si la patronal encuentra que hay causas para probar los insultos hacia Rashford tiene dos vías posibles de actuación. Una es la de denunciar ante la Comisión Antiviolencia. La otra, si lo considera constitutivo de delito, es ir directamente a la vía penal. En todo caso, desde la patronal aseguran que la colaboración del Real Oviedo ha sido total desde el primer momento.
Incidente ante el Madrid
Lo sucedido ante el Barcelona se suma a otro incidente similar que se vio en el Oviedo-Madrid con Mbappé y Vinicius como objeto de gritos racistas. Entonces, tras la denuncia de La Liga, fue detenido un aficionado por emitir y escenificar gestos racistas, imitando a un mono. El hombre se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel y a una multa que puede llegar a alcanzar los 650.000 euros.
