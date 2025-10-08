Un Tartiere de Champions: los increíbles datos de asistencia al estadio del Real Oviedo
El campo municipal, con 27.294 espectadores de media en los primeros cuatro encuentros, tiene la cuarta mayor ocupación de Primera, con el 89,5%
Que había ganas de Primera División se pudo intuir el pasado 21 de junio, cuando Oviedo, y Asturias, se echó a la calle para festejar 24 años después que el conjunto azul regresaba a la máxima categoría. Y han bastado cuatro partidos en Primera para comprobarlo. El Real Oviedo ha acumulado 109.071 espectadores en los choques ante Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona y Levante, lo que significa una media de 27.294 aficionados por cita y, lo que es más significativo, una ocupación del 89,5% del estadio municipal. Solo hay tres estadios en Primera con un porcentaje de afluencia mayor que el Carlos Tartiere.
La afición del Oviedo ocuparía posición de Champions League en cuanto a apoyo en su propio campo, cuarto lugar concretamente, en esta clasificación que está encabezada por Mestalla, hogar del Valencia y su promedio de 45.595 espectadores sobre un total de 49.430, lo que supone el 92,2% del total del estadio.
En segundo lugar se sitúa el estadio de Vallecas, con 13.515 asistentes de media sobre un total de 14.708; es decir, el 91,9% del lleno. Y el podio se completa con San Mamés, 48.518 de 53.289: 91,1% de ocupación.
Ya en cuarto escalón es donde aparece el Tartiere, tras los excelentes registros ante los dos grandes como impulso: 29.758 contra el Real Madrid, en pleno agosto, y los 29.850 que se dieron cita contra el Barcelona y que supone el récord oficial en el nuevo estadio. Además, se registraron 25.688 aficionados ante la Real Sociedad y los 23.878 del pasado sábado contra el Levante.
En el otro de esta hipotética clasificación de apoyo como local está el RCDE Stadium, donde acuden 29.563 aficionados pericos, pero con una ocupación de solo el 73%, el Coliseum de Getafe -en obras esta temporada-, 8.136 para un 48,4% del total; y el Lluis Companys, donde ha tenido que jugar el Barça algunos partidos hasa tener listo en Nou Camp: 36,8% de ocupación.
Una evolución al alza
Lo que deja claro el cambio de categoría es algo que ya se sabía de antemano: el increíble crecimiento de la asistencia al Carlos Tartiere en los últimos años, acentuado en la etapa del Grupo Pachuca en el accionariado de la entidad carbayona.
Así, de los 10.733 espectadores de media de la temporada 21/22 (condicionado este recuento por la etapa post-covid que hizo que todos los estadios de fútbol descendieran de forma drástica en afluencia de público) se ha pasado a los 27.294 actuales que de media acuden al Tartiere. Entre medias, un registro al alza: 13.547 en la campaña 2022/23, 17.974 en la 2023/24 y 20.673 en la 2024/25.
