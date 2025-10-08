El vestuario del Oviedo le sigue dando vueltas a la derrota ante el Levante: “El resultado fue un poco injusto”

El Real Oviedo ha regresado esta mañana al trabajo en El Requexón tras los días de descanso concedidos por Paunovic a sus futbolistas después del último duelo, el que acabó en derrota contra el Levante, 0-2. En una semana sin fútbol en Primera por la disputa de duelos internacionales, Paunovic trabajará conceptos importantes con sus hombres para aplicar en el regreso a la competición, que será ante el Espanyol en el Tartiere en el choque abra la novena fecha de la Liga.

Antes del entrenamiento, Ilyas Chaira se pasó por la sala de prensa de El Requexón para mostrar sus pensamientos sobre el estado del equipo, de momento fuera de los puestos de descenso. ““La contundencia en las áreas es muy importante en Primera. No estamos siendo contundentes ni en el área rival a la nuestra. Además, creo que respecto a Segunda la principal es el ritmo. Cada categoría tiene unas cuantas marchas en el ritmo y se está notando”.

Chaira sigue dándole vueltas al 0-2 del Levante y manifestó que “en mi opinión el resultado es un poco injusto. Pero esto es fútbol y hay que ser contundentes en las áreas”.

Deberes pendientes

En todo caso, el choque ante el conjunto de Calero evidenció los problemas de los azules para definir. “Estoy echando mucho en falta el gol. Lo importante es abrir la lata, ya llegarán. Cuando empieza la competición no vienes pensando en estar abajo, pero sabes que eres un recién ascendido y no te vas a meter en la lucha por estar arriba”, expuso Chaira.