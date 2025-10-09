Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar

Luis Carrión será el sustituto de Veljko Paunovic al frente del Real Oviedo, tras la sorprendente destitución del serbio anunciada esta mañana. El acuerdo está cerrado, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, y el catalán ya se encuentra camino de Asturias para estampar su firma en el contrato que le unirá al club azul hasta el próximo 30 de junio. Tendrá la misión de lograr la salvación con el conjunto azul, que ahora navega con 6 puntos fuera de los puestos de descenso a Segunda.

En su anterior etapa, el catalán logró la reación del equipo antes entrenado por Cervera y se metió en el play-off de ascenso. Cuando tocaba el ascenso a Primera, perdió en el último partido ante el Espanyol. El deseo de Jesús Martínez y el club era que siguiera, pero decidió firmar con Las Palmas, en una gestión de los acontecimientos que no gustó en el oviedismo por las formas empleadas. Ahora, podría tener una segunda oportunidad al frente de la nave azul.

Salida del serbio

El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta.

El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

Paunovic llegó al Oviedo el pasado marzo para encabezar una reacción increíble en la Liga que casi lleva al equipo al ascenso directo. Después, logró el ansiado ascenso en el play-off, derrotando al Mirandés en la final.

Así ha sido el comunicado del Oviedo anunciando la destitución de Paunovic.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo.

El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.