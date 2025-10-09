Entradas a 30 euros para la visita al Girona
El Oviedo ya ha habilitado en su "portal del abonado" la opción de comprar una entrada para el partido Girona-Real Oviedo que se juega el domingo 25 de octubre, 14.00 horas, en el estadio de Montilivi. El precio de las localidades es de 30 euros y las peñas también distribuyen entradas.
