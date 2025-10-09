Las llamativas palabras de Martín Peláez horas antes de despedir a Paunovic: “Veljko es un trabajador nato, un gran entrenador"
El presidente refrendó al serbio en una entrevista radiofónica
O. O.
Veljko Paunovic ya es historia en el Oviedo tras anunciar el club su despido en la mañana de hoy, minutos antes de que dirigiera una sesión de entrenamiento en El Requexón. La decisión ha tomado a todo el mundo desprevenido, incluido el propio entrenador. También parece que así ha sido en el club. El presidente del Oviedo Martín Peláez concedió ayer una entrevista a Radio Nacional de España en la que refrendaba la labor del entrenador. Sucedió solo apenas unas horas antes de tomar la decisión, lanzada desde México, de despedir al serbio.
“En el fútbol no hay memoria. Hace 3 meses Veljko era el míster que nos ascendió y tres meses después… En el fútbol uno es hijo de los resultados y entiendo a la afición que se empieza a poner nerviosa. Hay que trabajar y Veljko es un trabajador nato, un gran entrenador, hay que seguir… No es solo Veljko, somos todos: los jugadores, la entidad, el presidente… Todos tenemos que remar para sacar esto adelante”.
