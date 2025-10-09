La llegada de Carrión renueva el cuerpo técnico: estos son los nuevos responsables

Luis Carrión es el sustituto de Veljko Paunovic en una sucesión que ha acelerado el Real Oviedo en la últimas horas. Todo se inició con el comunicado del conjunto azul en la mañana de hoy y, tras el anuncio, la negociación con Carrión que se culminará en las próximas horas con la firma del contrato. El técnico está camino de Oviedo para rubricar el acuerdo.

Lo que ya se sabe es quién acompañará a Carrión en la aventura en Oviedo, en esta su segunda parte. Mikel Rico, exjugador de entre otros el Real Oviedo, hará las veces de segundo técnico, mientras que Cristóbal Fuentes, con pasado en el Sporting con Miguel Ángel Ramírez, se hará con la preparación física. El club mantiene alguna esperanza en retener a Alberto Martínez en la estructura del Real Oviedo, pero al tener su contrato ligado al del cuerpo técnico de Paunovic, habría que negociar una nueva vinculación.

Donde no hay cambios es el entrenador de porteros pues sigue Jesús Unanua, que había aterrizado con Calleja y que regresó este verano, al frente del departamento.