La llegada de Carrión renueva el cuerpo técnico: estos son los nuevos responsables
Solo Jesús Unanua sigue respecto a la etapa de Paunovic en el Oviedo
Luis Carrión es el sustituto de Veljko Paunovic en una sucesión que ha acelerado el Real Oviedo en la últimas horas. Todo se inició con el comunicado del conjunto azul en la mañana de hoy y, tras el anuncio, la negociación con Carrión que se culminará en las próximas horas con la firma del contrato. El técnico está camino de Oviedo para rubricar el acuerdo.
Lo que ya se sabe es quién acompañará a Carrión en la aventura en Oviedo, en esta su segunda parte. Mikel Rico, exjugador de entre otros el Real Oviedo, hará las veces de segundo técnico, mientras que Cristóbal Fuentes, con pasado en el Sporting con Miguel Ángel Ramírez, se hará con la preparación física. El club mantiene alguna esperanza en retener a Alberto Martínez en la estructura del Real Oviedo, pero al tener su contrato ligado al del cuerpo técnico de Paunovic, habría que negociar una nueva vinculación.
Donde no hay cambios es el entrenador de porteros pues sigue Jesús Unanua, que había aterrizado con Calleja y que regresó este verano, al frente del departamento.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia