Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: "En el fútbol y en la vida tomamos decisiones que pueden ser equivocadas"

El Real Oviedo ha hecho oficial esta tarde el regreso de Luis Carrión como nuevo entrenador del primer equipo, tras la destitución esta mañana de Veljko Paunovic. El club azul anunció su incorporación con un emotivo vídeo difundido a través de sus redes sociales, en el que el técnico pronuncia unas palabras de fuerte carga emocional dirigidas al oviedismo.

“Mil veces me he preguntado qué hubiera pasado. En el fútbol y en la vida tomamos decisiones que pueden ser equivocadas y podemos hacer daño sin querer o sin saber, hasta un tiempo después. La verdad es que no sabemos qué hubiera pasado si nos hubiéramos levantado de golpe, si la ilusión se hubiera convertido en decepción, no sabemos si el equipo estaría hoy en Primera División. Todo en la vida pasa por algo, y en la vida se aprende de ello. Y yo he aprendido a que el fútbol y la vida ni se viven ni se sienten así en ningún otro lugar, y si tienes la tremenda suerte de que la vida te regale una segunda oportunidad, tienes que tener muy claro el camino y la forma de recorrerlo. Lo lograsteis sin mí y yo fui muy feliz por vosotros. Ahora solo hay una manera: vuelvo con el Real Oviedo en Primera y juntos lo vamos a conseguir”.

El entrenador catalán regresa así al club con el que rozó el ascenso a Primera División en 2023.