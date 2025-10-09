Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
El club azul ha contactado con el catalán para suceder al serbio en el banquillo
Cambio drástico en la dirección de la nave del Real Oviedo, que esta mañana ha anunciado la salida de Veljko Paunovic como entrenador después de la derrota 0-2 ante el Levante y a `pesar de estar el equipo fuera de los puestos de descenso. El favorito en el club para sucederle es Luis Carrión, que ya entrenó al equipo hace dos temporadas.
El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta.
El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.
Paunovic llegó al Oviedo el pasado marzo para encabezar una reacción increíble en la Liga que casi lleva al equipo al ascenso directo. Después, logró el ansiado ascenso en el play-off, derrotando al Mirandés en la final.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres