Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo

Cambio drástico en la dirección de la nave del Real Oviedo, que esta mañana ha anunciado la salida de Veljko Paunovic como entrenador después de la derrota 0-2 ante el Levante y a `pesar de estar el equipo fuera de los puestos de descenso. El favorito en el club para sucederle es Luis Carrión, que ya entrenó al equipo hace dos temporadas.

El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta.

El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

Paunovic llegó al Oviedo el pasado marzo para encabezar una reacción increíble en la Liga que casi lleva al equipo al ascenso directo. Después, logró el ansiado ascenso en el play-off, derrotando al Mirandés en la final.