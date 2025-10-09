Luis Carrión ya está en Oviedo para firmar su contrato y así fueron sus primeras palabras: "Ilusionado y con muchas ganas"

Luis Carrión ya está en Oviedo para firmar su contrato con el conjunto azul y convertise así en el sucesor de Veljko Paunovic, despedido esta mañana de forma sorprendente antes de entrenar en El Requexón. Tras alcanzar un acuerdo con el conjunto azul, tal y como informó esta mañana LA NUEVA ESPAÑA, el catalán ha llegado esta tarde en tren desde Córdoba, donde residía desde que fue despedido de Las Palmas la temporada pasada. Carrión se desplazará ahora al Carlos Tartiere para estampar la firma en el contrato y convertirse en el sucesor de Paunovic con la intención de abrazar la permanencia. Asume el cargo con el Oviedo en la 17ª posición, fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos sumados después de 8 jornadas de Liga.

"El largo viaje, pero bien. Ilusionado y con muchas ganas, a ver ahora…", indicó el entrenador a LA NUEVA ESPAÑA a su llegada a la estación de trenes de Oviedo.

El Real Oviedo había anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta. El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.