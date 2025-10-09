Martín Pelaéz, tras recibir en nombre del Real Oviedo el "Asturiano del mes": "Ponemos alma y corazón por el Oviedo"

"Recibir este premio es un honor y más aún en el marco de la Primera División, adonde hemos llegado con humildad, trabajo y pasión; trabajamos para estar muchos años en la máxima categoría", señaló con evidente orgullo Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, al recibir ayer la distinción de "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA del pasado mes de junio, cuando el conjunto azul le dio un motivo a Oviedo y a toda la Asturias azul para lanzarse a la calle a festejar el ascenso más deseado por todos. El del regreso a Primera 24 años después. Y justo en el año del centenario.

Por la izquierda, Carlos Muñoz, Fernando Corral, Manuel Paredes y Martín Peláez, con las distinciones del «Asturiano del Mes» entregadas en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA. | IRMA COLLÍN

Peláez afirmó sentirse "cobijado" no solo con el premio sino también "con el trato del periódico hacia el Real Oviedo". Para el presidente, "es un honor porque más que un periódico, LA NUEVA ESPAÑA es una institución, y es respetada en Asturias y en todo el país". Y añadió: "Estar en Primera ha sido un logro de mucha gente, y de muchos años de trabajo. Ha sido un mérito conjunto de tantas personas que han remado para que el Oviedo sea día a día más grande. Entregamos el alma y el corazón por este equipo y esperamos que podamos seguir consolidando el proyecto en Primera por mucho tiempo".

Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, elogió los últimos éxitos del Oviedo: "En un mundo tan polarizado, hay muy pocas cosas que unan a tanta gente tan diversa, de tantas generaciones, como fue el ascenso del Real Oviedo. Fue una gran noticia para Oviedo y para Asturias".

A continuación, la propia Ángeles Rivero junto a Gonzalo Martínez Peón (director del periódico) y Marcos Alonso (gerente) entregaron los atributos de la distinción a la expedición azul, con Peláez a la cabeza, acompañado de Manuel Paredes (vicepresidente), Fernando Corral (consejero) y Carlos Muñoz (embajador del Oviedo). Peláez recibió en sus manos las distinciones que acreditan al club carbayón como "Asturiano del mes". Primero, una portada personalizada, en la que referentes del deporte y la política (Javier Tebas, Rafael Louzán o Alfredo Canteli) ensalzan el trabajo de la entidad azul en su centenario. Además, se les hizo entrega de la estela diseñada por José Manuel Legazpi y de una caricatura realizada por el dibujante Pablo García en la que, sobre fondo azul, aparecen Martín Peláez, Jesús Martínez y Santi Cazorla.

La emoción de Paredes

Manuel Paredes estaba especialmente emocionado por la distinción, como se encargó de explicar a los presentes: "Vengo de una familia de periodistas y es muy especial recibir un premio del mejor periódico de Asturias. Mi padre estaría emocionado, como lo estoy yo ahora".

La sensación de gratitud por el premio fue compartida por toda la representación oviedista, que analizó las causas del despegue azul en todas las esferas, sobre todo en la social. Fernando Corral apuntó a "la juventud" que puebla las gradas del Tartiere, "gracias a la política dirigida a enganchar a los más jóvenes desde hace años". Sobre la actualidad deportiva, Carlos, en su condición de exjugador y conocedor de todos las claves, indicó que "falta que entren algunas de las ocasiones que creamos. En cuanto vayan para dentro, el equipo mejorará".