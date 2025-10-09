Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!

Los azules lo han comunicado esta mañana la decisión

Paunovic

Paunovic / Marcos León

Nacho Azparren

Nacho Azparren

El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta.

El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

Paunovic llegó al Oviedo el pasado marzo para encabezar una reacción increíble en la Liga que casi lleva al equipo al ascenso directo. Después, logró el ansiado ascenso en el play-off, derrotando al Mirandés en la final.

El comunicado del club

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo.

El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

Noticias relacionadas y más

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y gratuita a nuestro canal de Whatsapp pinchando aquí. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, donde puedes estar al tanto de la actualidad y ver los mejores vídeos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents