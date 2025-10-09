La Peña Oviedista de Teverga viaja al Metropolitano
La peña oviedista de Teverga organiza viaje para ver el Atlético de Madrid-Real Oviedo que aún no tiene horario pero que se jugará el fin de semana del 29 de noviembre en el Cívitas Metropolitano. Los precios, con hotel, son de 90 euros para socios de la peña y 120 para no socios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)