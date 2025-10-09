Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo: "Mucha suerte, así es el fútbol"
"No ha pasado nada, pero así son las cosas", dijo el serbio a LA NUEVA ESPAÑA
Veljko Paunovic abandona El Requexón. El técnico serbio, que consiguió el ascenso con el Real Oviedo tras veinticuatro años fuera de Primera División, ya no es el entrenador azul a pesar de que el equipo no se encuentra en descenso. El favorito en el club para sucederle es Luis Carrión, que ya entrenó al equipo hace dos temporadas.
El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Veljko Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el Oviedo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta.
El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.
Y Paunovic, abandonó esta mañana junto a su equipo la ciudad deportiva azul. En medio de la carretera de acceso al complejo, el técnico serbio paró a LA NUEVA ESPAÑA para despedirse: "Mucha suerte, así es el fútbol. No ha pasado nada, pero así son las cosas", dijo el serbio antes de abandonar El Requexón.
