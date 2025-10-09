Vuelta al tajo para afinar conceptos
Paunovic no puede contar con los internacionales Carmo, Rahim, Sibo y Viñas
Tras cuatro días de intento de desconexión, el Real Oviedo regresó en la mañana de ayer al trabajo en El Requexón. Superado el descanso concedido por Paunovic a sus futbolistas después del último duelo, el que acabó en derrota contra el Levante, 0-2, toca ponerse manos a la obra en el intento por mejorar el juego y, sobre todo, los resultados del equipo. De momento, al Oviedo le vale para estar fuera de los puestos de descenso, pero no puede relajarse pues debe ampliar el ritmo para no pasar apuros en lo que resta de campeonato. Antes de un fin de semana sin fútbol en Primera por la disputa de duelos internacionales, Paunovic trabajará conceptos importantes con sus hombres para aplicar en el regreso a la competición, que será ante el Espanyol en el Tartiere en el choque abra la novena fecha de la Liga el viernes de la semana que viene (día 17) a partir de las 21.00 horas.
De momento, Paunovic no puede contar con los cuatro internacionales que han viajado estos días con sus selecciones. Son los casos de Carmo (Angola), Rahim (Níger), Kwasi Sibo (Ghana) y Fede Viñas (Uruguay). En esta ocasión, no han sido citados respecto a la primera ventana Moldovan (Rumanía) y Salomón Rondón (Venezuela).
