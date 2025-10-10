Agustín Lleida, sobre el despido de Paunovic “Desmiento todo los bulos, no ha pasado nada en concreto"

Agustín Lleida, director general del Oviedo, fue en el encargado de presentar a Luis Carrión ante los medios. También aprovechó para explicar las causas de la sucesión en el banquillo del Oviedo. Lleida empezó agradeciendo el trabajo de Paunovic. “Un entrenador que con pasión, empuje e intensidad nos ayudó al éxito. Es parte importante en la historia del Oviedo”, indicó. Habló a continuación el aragonés de cómo se fraguó el relevo en el banquillo: “Después del partido ante el Levante, hicimos un análisis con el presidente y con la propiedad, y consideramos que no era una decisión sencilla pero que había que tomarla. Sí lo era continuar y que los resultados marquen el futuro. Pero debíamos ser congruentes con nuestra filosofía y se toma la decisión de la salida. No era la más sencilla. Elegimos a Carrión hasta el fin de temporada”.

Lleida explicó sobre el nuevo responsable que “en su día vino en un momento complicado como el de ahora, con incertidumbre a nivel de juego, con necesidad de un cambio... Nos dio intensidad, alegría y buen juego. Y nos cambió la mentalidad: no logramos el ascenso a la primera, pero sí a la segunda. Nos ayudará mucho. No estamos en Primera de regalo, nos ha costado y no queremos salir de aquí”.

Los tiempos del relevo. “Nos planteamos porque perdimos ante 3 rivales directos y a nivel de juego no nos encontrábamos. Empezamos a hablar las partes y decidimos que era el momento y quién debía seguir. Necesitábamos hacerlo en frío. La tomamos cuando pudimos tener la certeza de estar convencidos. Y con el entrenador idóneo para dar el paso”.

Carrión. “Respetamos la opinión de la gente. Desde fuera yo podría pensar igual, como cuando salió Calleja estando en play-off. Pero tratamos de tomar las mejores decisiones para el club, y pensamos que es Luis el mejor para llevarlo. Estamos todos convencidos”.

Razones del cambio. “Desmiento bulos, no ha pasado nada en concreto. Son sensaciones que te hacen tomar la decisión, que no es cómoda. Podíamos dejar a Veljk0o y ver si los resultados marcaban o no. Pero estamos para ejecutar lo que pensamos que es mejor para el Oviedo y pensamos que era la decisión óptima. Los bulos que han salido no son reales”.

Renovación en su día de Paunovic. “No había dudas, fue algo de la negociación. La sensacíon con Calleja en el día era que no estaríamos en el play-off. Lo teníamos claro. Después del ascenso, teníamos claro que queríamos a Paunovic. No barajamos otra opción”.

Carácter de Paunovic. “Todos los entrenadores son diferentes, tienen cosas buenas y malas. Las muy buenas lo son en un momento, como cuando llegó, y luego no ayudan tanto. Se ha dicho que es estructo, solo vive para esto, trabaja 24/7, vive con sus auxilares... Pero no ha salido porque sea estricto. Es una decisión general, no hay algo concreto”.

Papel de Jesús. “Está metido en todas las decisiones. La primera es de aquí, con Martín Peláez y Suárez, y se lo transmitimos a Jesús. Hay comunicación directa con él”.

Entrenadores de Pachuca. “Lo hablamos internamente. Nos gustaría tener un entrenador a largo plazo, nos facilita el trabajo eso. Esperemos que Luis esté mucho tiempo aquí y nos dé continuidad”.

Balance de la plantilla. “Dijo Carrión que todas las plantillas son mejorables, también la del Oviedo. Tenemos un grupo sano. La ventana de invierno está abierta, siempre traemos buenos jugadores, a ver si podemos fichar algún jugador interesante”.

Peso de Carrión. “Se ha evaluado alguna otra opción, además de él”,

Tope salarial con el cambio. “Afecta, pero te puede pasar. Si necesitas pasarte en el tope La Liga te da un excedente para cubrirlo. Pero tenemos saldo para enero”.

La plantilla. “No se habló con la plantilla, se enteraron cuando se lo dijimos al entrenador. Tampoco lo sabía Aguirre. Intentamos que no lo supiera nadie para que no se filtrara antes de hablar con Paunovic. Eso de que la plantilla no lo quería o sí, es respetuosa, ellos son nobles y van donde marca el entrenador, sea quien sea”.

Mensaje a la afición. “Será duro y les necesitamos. Si quieren hacer críticas a nosotros o a Luis las entenderemos y trataremos de darle la vuelta. Pero los jugadores son los que llevan el escudo en el pecho y ellos saldrán ante 30.000 personas a defenderlos. Y vamos en un barco que tiene que llegar a buen puerto”.