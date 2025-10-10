Carrión por Paunovic, el Oviedo cambia el rumbo: crónica de un frenético día que amaneció con cese sorpresa y acabó en disculpas de regreso

De un plumazo, el Real Oviedo ha dado un volantazo que nadie vio venir, en busca de "otra forma de trabajar", argumento esgrimido como única razón de peso para un relevo en el banquillo a estas alturas, octava jornada. Veljko Paunovic ya es historia en el Oviedo, lo es además en todos sus significados ya que él fue el director en el celebrado ascenso de junio, y ahora es Luis Carrión el que guiará la nave. La entidad despidió al serbio por la mañana y nombró al catalán como sucesor a última hora de la tarde, ofreciéndole a este una segunda oportunidad en la casa azul tras su polémica, y no entendida por la mayor parte de la afición, salida de hace dos temporadas.

Una imagen del entrenamiento de ayer, ya sin Paunovic. | IRMA COLLÍN

Aquel portazo para firmar por Las Palmas supuso un brusco y feo final en la historia entre el oviedismo y Carrión. Pocos entendieron sus formas. Sí parecen hacerlo los rectores azules que ahora le ofrecen al catalán la oportunidad de enmienda y, de paso, otra ocasión de probarse en la elite, de donde no salió bien parado tras su breve experiencia en Las Palmas la pasada temporada.

"En el fútbol y en la vida tomamos decisiones que pueden ser equivocadas y podemos hacer daño sin querer o sin saber. Todo en la vida pasa por algo, y se aprende de ello. Y yo he aprendido a que el fútbol y la vida ni se viven ni se sienten así en ningún otro lugar", dice Carrión en el video publicado por el club para anunciar su fichaje. "Si tienes la tremenda suerte de que la vida te regale una segunda oportunidad tienes que tener muy claro el camino. Vuelvo con el Real Oviedo en Primera y juntos lo vamos a conseguir", añadía el entrenador en la publicación, dejando a las claras desde el principio por dónde irían los tiros en su discurso. Hoy será presentado en el Carlos Tartiere y se espera una explicación por los mismos derroteros.

Carrión firma hasta el 30 de junio con la única misión por delante de mantener al Oviedo en Primera, o sea, al menos en la posición actual. Con su llegada se produce una renovación del cuerpo técnico. Llega el exjugador Miguel Rico como segundo y el preparador físico Cristóbal Fuentes, con pasado en el Sporting con Miguel Ángel Ramírez, mientras que Jesús Unanua se mantiene como preparador de porteros. Hoy se pone a los mandos en El Requexón y su estreno como entrenador tendrá lugar, paradójicamente, contra el Espanyol, el último club al que se enfrentó como técnico carbayón. Será el viernes 17 a las 21.00 horas. Tiene una semana para empezar a perfilar su guion.

Polémica decisión

La llegada de Carrión ha desatado mucha polémica en el oviedismo por su abrupto final. También ha lamentado mucha gente la salida de un Paunovic que ha dejado su firma en la historia carbayona. Junto al serbio se va su cuerpo técnico: Claudio Arzeno, Nuno Miguel Gomes y Quinton Fortune. Tampoco sigue Alberto Martínez, preparador físico hasta ayer, al que el club trató de retener en otra función.

El club le comunicó al entrenador la decisión minutos antes del entrenamiento, bajo el argumento de que buscaba "otra forma de trabajar". Roberto Aguirre, técnico del Vetusta, dirigió la sesión de ayer y hoy ya será Carrión el que se ponga a los mandos del Oviedo.