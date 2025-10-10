Carrión ha vuelto al Oviedo: "Estoy muy ilusionado y con muchas ganas"

Luis Carrión, nuevo técnico del Oviedo (por segunda vez en su carrera), llegó ayer a la capital asturiana en un AVE procedente de Córdoba para firmar su contrato con el conjunto azul y convertirse así en el sucesor de Paunovic, despedido de forma sorprendente horas antes de dirigir el entrenamiento en El Requexón. Tras alcanzar un acuerdo con el club, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el catalán estampó su firma con el objetivo de guiar al equipo hacia la permanencia hasta final de año. Asume el cargo con el Oviedo en la decimoséptima posición, fuera de los puestos de descenso, con seis puntos sumados después de ocho jornadas de Liga.

"El viaje se me hizo largo, pero bien. Estoy ilusionado y con muchas ganas, a ver ahora…", indicó el entrenador en exclusiva a este periódico a su llegada a la estación de trenes de Oviedo, haciendo referencia a que todavía no había rubricado el contrato.

El regreso de Carrión tiene algo de destino circular. Hace poco más de un año, el técnico catalán se marchaba entre lágrimas del Tartiere, después de rozar un ascenso que habría cambiado la historia reciente del club. Vuelve ahora, en circunstancias muy distintas, para intentar estabilizar un proyecto que parecía haber encontrado sosiego con Paunovic, pero que vuelve a girar bruscamente en mitad del camino. Carrión conoce la casa, el vestuario y la presión. Sabe que en Oviedo no hay margen para la melancolía: solo vale sumar, y rápido.

En sus primeros gestos, ya se percibe la serenidad con la que afronta el reto: sin grandes declaraciones, pero con la convicción de creer que puede con la situación, que por otra parte no era mala. Su llegada busca un efecto inmediato. Oviedo vuelve a mirar a Carrión, el hombre que ya una vez encendió la ilusión del oviedismo y que ahora regresa con el reto de mantener viva la llama en la élite, a pesar de que deberá volver a meterse en el bolsillo a una gran parte de la afición que recela de su vuelta.