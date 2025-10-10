Luis Carrión manda al Real Oviedo "a la pelea": así ha sido el primer entrenamiento del técnico catalán tras su regreso

Diez y media de la mañana. Mikel Rico, Cristóbal Fuentes, Jesús Unanua y Javier Benavides entraban al campo número 4 de El Requexón. Tras ellos, Luis Carrión, acompañado de Agustín Lleida, cuajaba su regreso al complejo deportivo azul tras más de un año fuera de la disciplina carbayona. Con la sonrisa que le caracteriza, el técnico catalán saludó a los aficionados y medios de comunicación presentes y dejó un titular de lo que pretende ser su legislatura en el banquillo azul: "¡Vamos a la pelea!"

Oviedo. Llegada de Carrión entrenador del Real Oviedo / Irma Collín / LNE

La mañana

El Requexón, ironías de la vida, amaneció con la lona que Paunovic, ya exentrenador azul, había pedido para que los curiosos no pudiesen espiar sus tácticas, instalada al completo. Carrión no solía poner problemas con los aficionados que observaban sus entrenamientos, pero la lona no va a desaparecer, y hace imposible la visión desde la carretera que da acceso al complejo.

Joaquín Alonso

La sesión

El entrenamiento comenzó con un corro en el que Carrión ofreció una charla a sus jugadores. Ya había ofrecido su homilía minutos antes en el interior de los vestuarios, pero quiso hacerlo también sobre el césped. Finiquitada la charla, Fuentes tomó las riendas de la sesión. El preparador, muy intenso en sus órdenes, llevó a cabo una sesión de presión y control de balón. Cuando terminó, los jugadores se pusieron los petos de entrenamiento y comenzaron a practicar posesiones en un ejercicio que dejó claro el estilo de juego que pretende imponer el técnico catalán: intenso, veloz y asfixiante.

Una de las buenas noticias es que Nacho Vidal ya está en plenas condiciones y completó la sesión. La toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico fue intensa, nada de especulaciones de primer día de clase. A las 13.30 horas, Luis Carrión será presentado oficialmente como nuevo técnico azul ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Carlos Tartiere.