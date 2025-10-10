Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

"Nunca es fácil cesar a un entrenador y menos en esta ocasión, pero estoy convencido de que es la decisión correcta". Son las palabras con las que Luis Carrión comenzó su presentación oficial como nuevo entrenador del Real Oviedo después de que el conjunto carbayón cesase ayer a Veljko Paunovic, técnico que logró el ascenso a Primera División tras veinticuatro años. De las palabras del catalán se extraen varias cosas. La primera, que se equivoca en su manera de expresarse. Sería maquiavélico pensar que cree acertado el despido de un compañero, por muchas ganas que tuviese de ocupar su puesto. Lo que se entiende quiere decir es que él es el adecuado para suplir la baja del serbio. Por otro lado, deja claro que la decisión por parte del conjunto azul no fue sencilla: despedir a un entrenador que te mantiene fuera del descenso tras arrancar una Primera ante los grandes y que hace unos meses te devuelve a la élite no debe ser fácil. Sin embargo, es de reconocer, para bien o para mal, que el Oviedo le ha echado valor a la hora de adoptar una medida tan drástica y especialmente polémica. Muy polémica.

Pero para conocer las claves de la contratación en forma de regreso de Luis Carrión, primero hay que recapitular y entrar en contexto. 9 horas de la mañana del jueves, Veljko Paunovic llega a El Requexón repasando jugadas en su coche y prepara el entrenamiento como cualquier otro día. Martín Peláez y Agustín Lleida le entregan por sorpresa una carta de despido. No se deshacen del serbio por malos resultados ni por ningún episodio puntual. El club decide prescindir del técnico por tensiones internas y por buscar otra manera de trabajar. Paunovic acepta la decisión y entonces el conjunto carbayón activa la maquinaria. En realidad, en esos momentos, Luis Carrión, a falta de estampar su rúbrica en el contrato, ya era el nuevo entrenador azul. Se lo habían comunicado la noche anterior y la negociación fue sencilla: el catalán estaba deseando volver a El Requexón y no puso complicaciones. Llevaba mucho tiempo rechazando ofertas a la espera de los azules. Él mismo lo confirma: "He rechazado ofertas en verano por esperar al Oviedo". Esto quiere decir que tanto Carrión como los azules sabían ya desde el ascenso que, en el caso de que el conjunto carbayón tomase la decisión de despedir a Paunovic, como finalmente ha sucedido, el catalán tenía casi todos los números en el bombo para que le tocase la lotería. Y así terminó siendo.

La llegada del catalán

¿Y por qué Carrión? Es la gran pregunta que gran parte del oviedismo se hace, especialmente si se piensa en la manera en la que se fue hace algo más de un año tras perder la final del play-off ante el Espanyol en Barcelona y marcharse a Las Palmas. Bueno, en realidad es más simple de lo que parece: el Oviedo está convencido de que el catalán es el mejor técnico que ha pasado por el banquillo azul en términos futbolísticos. Sin embargo, es el que peores datos ofrece en Primera División. De hecho, todavía no sabe lo que es ganar un partido en la élite. No hace tanto, la propiedad no veía con buenos ojos el regreso de Carrión, pero han cambiado de opinión. Están convencidos de que, por el bien del club (al que quieren de verdad, y lo han demostrado sobradamente), el catalán es la mejor opción. Y, al final, es esa misma gestión la que le ha devuelto la gloria al Oviedo.

Joaquín Alonso

Las viejas amistades

Por otro lado, Carrión siempre fue un tipo muy querido dentro del club. Desde jardineros hasta mandamases, nunca se ha escuchado una mala palabra sobre el catalán y, de hecho, el nuevo entrenador ha mandado un afectuoso saludo a todos y cada uno de ellos durante su presentación. Recordar también la excelente relación que mantiene con Santi Cazorla, emblema del club. El Mago siempre ha hablado maravillas de Carrión, lo que no quita para que también las hablase de Paunovic, a pesar de todos los bulos que corren estos días por las redes sociales. Las nuevas tecnologías y los anonimatos, ya saben.

El día a día en El Requexón

Otra de las claves es la manera de trabajar. El día a día. Paunovic era exigente en todas y cada una de las áreas que rodeaban al club. Desde el césped hasta los despachos. Al serbio le gustaba tener control sobre todo lo que podía, y eso generó alguna que otra tirantez que finalmente tensó demasiado la cuerda. Carrión es una persona mucho más relajada en ese aspecto, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Simplemente son diferentes. Ejemplo práctico: Paunovic pidió instalar una lona de grandes dimensiones en El Requexón para que nadie pudiese observar sus tácticas. Los azules la instalan justo el día en el que despiden al serbio. Carrión llega y no pide su eliminación, lógico por otra parte después de gastarse un montante importante. Pero su primera sesión es a puerta abierta, lo que provoca que la lona no sirva (de momento) para nada. Es otra manera de trabajar y de ver las cosas.

Y por todas estas claves, es por lo que se termina dando la destitución de Paunovic y la vuelta de Carrión. ¿Hubiesen despedido al serbio si el catalán no hubiese estado disponible? Es la gran pregunta. El club dice que sí. "Hubiésemos tomado la misma decisión puesto que creíamos que era el momento, al igual que sucedió cuando cesamos a Calleja. Se ha evaluado alguna otra opción además de Carrión", dijo Agustín Lleida ayer en el reestreno de Carrión. Empieza otra legislatura en el banquillo azul con un dirigente que ya conoce la casa, pero al que le costará volverse a ganar el cariño de la afición.