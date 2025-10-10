Una gran reacción, el play-off, la crisis del Reconquista... Así fue la anterior experiencia de Luis Carrión en el Real Oviedo

La vida, a veces, da segundas oportunidades. Luis Carrión vuelve al Tartiere como entrenador del equipo que hace más de un año estuvo a un paso de llevar a Primera División. Lo hace tras su breve paso por Las Palmas, donde fue despedido después de nueve partidos y apenas tres puntos sumados. Su periplo isleño fue breve, pero desde entonces, Carrión no aceptó ningún otro proyecto, y eso que ofertas no le faltaron. Quería regresar y supo esperar.

asdasdCurabitur nisl ante, tincidunt eu ornare in, sollicitudin et tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consect | LUISMA MURIAS

La historia viene de atrás. De aquella semana tensa de junio, en la que el técnico catalán se debatía entre continuar en el proyecto azul o aceptar la oferta de Las Palmas. Por un lado, el Oviedo, con Jesús Martínez al frente, le ofrecía continuidad, estabilidad y la promesa de un equipo reforzado para volver a luchar por el ascenso. Del otro, el atractivo inmediato de la Primera División, el escaparate que todo entrenador desea. En medio, un Carrión agotado emocionalmente tras la derrota de Cornellà, donde el sueño se esfumó en el último suspiro. Paradojas de la vida, debutará ante los pericos.

Aquel lunes, el club carbayón citó al entrenador en el hotel de La Reconquista. En la mesa, además de Carrión, estaban Jesús Martínez, Martín Peláez, Agustín Lleida y Roberto Suárez. Dos horas largas de reunión en las que el propietario del Oviedo desplegó su batería de argumentos: una plantilla continuista, el respaldo económico del Grupo Pachuca y la posibilidad de convertirse en leyenda en una ciudad rendida a su equipo. "Aquí puedes hacer historia", le repetía Martínez. "Este no es un proyecto de un año, sino a medio y largo plazo", insistía.

El mensaje caló, pero no bastó. Carrión salió serio, midiendo en sus palabras. "Aún no tengo nada decidido", dijo a los medios congregados en la puerta del hotel. "El del Oviedo es un proyecto ganador, porque los dueños tienen claro que van a subir al equipo. Quiero verlo todo y decidir lo mejor". En el club, sin embargo, aún creían en su palabra. "O está haciendo el mejor papel que hemos visto o está diciendo la verdad. Y nos inclinamos por lo segundo", decían entonces desde el entorno carbayón.

La esperanza duró poco. Al día siguiente, el técnico comunicó su decisión: se marchaba a Las Palmas. Desde México, Pachuca lamentó su adiós y agradeció su trabajo. En Oviedo, la decepción fue profunda. Aquella rueda de prensa, un día antes de su adiós, en la que el entrenador jugó al equilibrio entre dos destinos, dejó heridas abiertas en el oviedismo. No se entendió su silencio. Ni el desenlace.

Sin embargo, ahora, tras la convulsa salida de Paunovic, el catalán tendrá una segunda oportunidad de ganarse al oviedismo, ya que parte de la afición no ve con buenos su regreso por la manera en la que salió. Pero pese a todo, el vínculo nunca se rompió del todo. El club ha mantenido el contacto con el entrenador durante los últimos meses. Carrión, por su parte, rechazó varias ofertas a la espera de una llamada concreta: la del Oviedo. Sabía que podía volver, que su historia en el Tartiere había quedado inconclusa. Y así ha sido.

Ahora regresa al mismo vestuario, al mismo estadio, pero en un escenario distinto: el Oviedo es equipo de Primera. En su segunda etapa, el técnico catalán contará con un proyecto de continuidad reforzado, una estructura consolidada y un grupo que conoce de sobra.