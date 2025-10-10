Luis Carrión, centrado en el verde, no en las redes: "No me duelen las críticas porque estoy emocionado por volver"

Luis Carrión ya ha sido presentado como nuevo técnico del Oviedo tras la destitución repentina de Veljko Paunovic. El catalán regresa a la que fue su casa hace algo más de un año y llega con ganas de conseguir la permanencia con los azules.

Su introducción. "Gracias a todos por venir. Nunca es fácil cesar a un entrenador y menos en esta ocasión, pero estoy convencido de que es la correcta. Estoy muy ilusionado y contento de compartir momentos con gente que quiero mucho. Estoy contento de poder volver. Es lo que he querido siempre pero entendía que no podía ser por cosas vividas en el pasado. Tengo ganas de trabajar".

Cómo fue su llegada. "Yo no estaba en las conversaciones, pero después del partido del Levante me comentaron la posibilidad. No había nada claro. El miércoles por la noche me llamaron y llegamos rápido a un acuerdo. Lo tenía muy claro. Un compañero pierde su trabajo, pero es ley de vida y quiero hacerlo bien. El trabajo del mister anterior ha sido histórico"

Las críticas por su llegada. "Voy a ser muy claro, pero el relato en estos años no lo he podido controlar. Cada vez que he hablado no era bueno para el Oviedo. Dentro de ese relato hay cosas que son verdad y cosas que no. Siendo sinceros, creo que no hay que irse del Oviedo. Estoy enamorado de esta ciudad, conocí el Tartiere antiguo, y cuando vine como entrenador sentí algo especial.El fútbol nos convierte muchas veces en personas frías. Hay veces que te tratan bien o mal, y hay veces que te sientes mercancía. Eso te hace frío, y fui demasiado frío. En ese momento era crecer a nivel profesional. Sin despreciar a otro club, pero este club es especial, y así me sentía. Las cosas a veces pasan por algo. Yo era un aficionado más y no vine a la celebración por ser comedido. Pero sí que vine en verano porque es una ciudad increíble. Entiendo que haya gente que se haya sentido dolida por mi salida y lo aceptaré".

"No miré las consecuencias en ningún momento ni las miraré. Me ha podido más el hecho de volver a este club y porque creo en la parcela deportiva. No me ha condicionado en nada. Habrá una parte difícil pero hay que aceptarlo. Quiero pensar en que el Oviedo gane".

"Las cosas se hacen siempre con la mejor intención. Luego cuando ves el resultado piensas que has hecho cosas bien o mal, pero siempre con la mejor intención. A lo mejor no hubiese hecho algunas cosas, pero son experiencias que te da la vida. Intenté hacerlo de la mejor manera posible y para alguno no lo será. Tengo a suerte de volver a estar en el Oviedo y para mí es una suerte".

"He recibido un montón de mensajes alegrándose por mí. He venido aquí a entrenar al Oviedo y si alguno está molesto será difícil cambiarlo, pero ese no es mi objetivo. Trataré de tener un buen año y conseguir ganar muchos partidos. Quiero sentirme a gusto. He rechazado ofertas en verano por esperar al Oviedo".

Visión deportiva. "He visto todos los partidos del Oviedo y siempre estas ruedas de prensa veo mal hablar de qué voy a cambiar. Es poco elegante. Cada uno tenemos nuestra forma de ver e fútbol y todos queremos ganar. Haré lo mejor posible para poder ganar. Creo que el equipo está preparado".

El vestuario. "Es algo brusco, pero hay una plantilla de buenos chicos. Tienen ganas de hacer buenos partidos y de ganar. Quieren conseguir los objetivos y cuando llegas a un sitio ves todo de manera positiva. Ahora mismo lo veo todo bien. La entrada al Requexón sigue siendo la misma (risas)".

Las críticas. "Cada uno es libre de dar su opinión y las opiniones son múltiples en redes sociales. Cada uno va intentando hacer su camino. La opinión de la gente es imposible de controlar. Si gano cinco partidos habrá gente contenta. Es lo de siempre. Creo que esta ciudad tiene potencial para ser un equipo importante".

"Hay clubes de los que entras, sales... Pero aquí me sentí especial y quiero volver a sentirlo. He despreciado opciones y estaba esperando a que me llamasen otra vez. Soy un afortunado. No me duelen las críticas porque estoy emocionado de venir aquí. Hubiese venido si el Oviedo estuviese en otra categoría".

Su nuevo Real Oviedo. "Hay partidos contra equipos de arriba que cuesta ganar más, pero sí que he visto un equipo competitivo y creo que se puede creer que estamos para poder hacer algo grande. No sé si este año u otro, pero el Oviedo está preparado para consolidarse en Primera".

El mercado de fichajes. "Todos los equipos del mundo son mejorables, pero entiendo que se ha hecho con toda la intención de que las cosas salgan bien. El equipo es bueno, con una línea defensiva buena y gente que juega por fuera. La gente de arriba es gente de gol y contrastada. Forés tiene potencial. Creemos que podemos ser mejor que cualquiera. La Primera es difícil, pero se puede ganar. La situación no es catastrófica y queremos mejorarla".

La diferencia con su equipo de 2024. "Ahora hay mucho más nivel, a priori. Tampoco veo muchas. Hay gente igual que cuando llegué. El club ya era profesional y el equipo ya era de Primera en Segunda. Se nota un cambio en la ilusión de la gente. Cuando llegué había mucho pesimismo. Y ahora, veo que todo el mundo está volcado".

El famoso "Carry on" de Ramírez. "No quiero entrar en nada personal porque no está aquí para hablarlo. Hay cosas que me pueden parecer mejor o peor. No me gustó, pero no lo pude controlar. No voy a pelearme en controlar ningún tipo de relato".

Una posible oferta del Sporting. "No hablo de otros clubes, no me gusta. He tenido algunas cosas".

Debutar ante el Espanyol. "Ojalá sea como el de ida en el play-off. Es en Primera, creo que los dos equipos lo hemos merecido. Queremos crecer poco a poco y ojalá los dos podamos seguir en Primera este año".

La derrota en Cornellá. "Esto es fútbol, pero ese fue uno de los días más duros que recuerdo en mi vida deportiva porque tenía mucha ilusión. Estaba convencido de que lo conseguiríamos. Fue un trauma importante. El hecho de volver me hace muy feliz y me quita esa espina de ese partido. Lo importante es el Oviedo. En la mayoría de partidos pienso que soy gilipollas cuando llego a casa. Claro que cambiaría cosas, pero ya pasó. Se solucionó todo al año siguiente. Seguramente hubiese seguido porque tenía contrato".