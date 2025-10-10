Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: "Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo"

Veljko Paunovic, despedido de manera sorpresiva el pasado jueves, se ha querido despedir con una emotiva carta a través de sus redes sociales. "Hoy me toca despedirme inesperadamente de un lugar que siento como mi casa. No es fácil poner en palabras lo que ha significado para mí volver al Real Oviedo y vivir junto a vosotros una de las páginas más emocionantes de nuestra historia reciente", comienza diciendo el serbio.

"Cuando llegué en marzo de 2025, sabía que este club tenía una deuda pendiente con su pasado. Lo sentía en la ciudad, en la gente, en cada mirada... Ascender no fue sólo un objetivo deportivo: fue sanar una herida que llevaba abierta 24 años. Por eso, aquel 21 de junio no sólo subimos de categoría; devolvimos al oviedismo el lugar que merecía", dice. "Quiero agradecer a los dueños y la dirección del club por abrirme la puerta a regresar, y de un modo muy especial a todas las personas que forman parte del Real Oviedo: empleados, dirección, cuerpo médico, utileros, personal de oficina y de mantenimiento... Ellos sostienen el día a día del club con una dedicación que emociona y que muchas veces pasa desapercibida. Han sido parte fundamental de cada logro y siempre los llevaré conmigo", asegura el técnico. "Y, sobre todo, gracias a la afición. Por creer, por empujar, por llenar el Tartiere incluso en los momentos más difíciles. Sentir vuestro aliento fue la energía que nos impulsó a no rendirnos nunca", indica.

"Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo. Cada entrenamiento, cada charla, cada jornada en El Requexón pensando en cómo hacer mejor al equipo. Ha sido un honor dirigir a un grupo de futbolistas que demostraron tener actitud, calidad y un compromiso que hace grande a este club. Estoy convencido de que el Real Oviedo tiene en ellos la fuerza y el talento para seguir siendo equipo de Primera", explica. "El Real Oviedo forma parte de mi historia y de mi corazón. Me voy con la satisfacción de haber cumplido una misión y con la esperanza de que el futuro sea brillante para todos. Con gratitud y orgullo, Veljko Paunovic", zanja.