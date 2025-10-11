Así ve Luis Carrión a su nuevo Real Oviedo: fuerte atrás, mejorable arriba

Luis Carrión ya está a los mandos y tiene ahora una semana por delante para preparar al Oviedo que él quiere. Poco tiempo, pero mucho más amplio del que disfrutó en su anterior desembarco, cuando con apenas un par de sesiones tuvo que perfilar un Oviedo muy diferente al de su predecesor, Álvaro Cervera, su antítesis en términos futbolísticos. Entonces, aunque con derrota, se pudo ver ante el Valladolid muchas mejoras que con el paso de las semanas se asentaron en el equipo. Ahora, le toca dejar su sello y llega con algunas ideas preconcebidas de haber seguido al Oviedo en la distancia.

Empezar por atrás

Cuentan desde su entorno que, como es lógico, Carrión ha estado muy pendiente de la evolución del Real Oviedo desde el comienzo de la temporada. Por su pasado azul y por la oportunidad que podrían ofrecerle en el banquillo. Eso facilitará una rápida integración.

Por lo que cuentan, el catalán valora el rendimiento individual atrás, donde considera que el club ha hecho un esfuerzo adecuado este verano. Hombres como Carmo o Bailly, unidos a la base de la temporada pasada, convierten la zaga en una línea fiable desde la que construir un proyecto ganador. De hecho, aunque la principal virtud de Carrión como técnico sea construir equipos con un fútbol atractivo y de vocación ofensiva, sus primeros pasos en el Oviedo hace dos temporadas fueron exitosos porque alcanzó el equipo un rendimiento defensivo excelente: en sus ocho primeros partidos, solo recibió el Oviedo dos goles. Por ahí pueden ir los primeros pasos.

La necesaria mejora arriba

Pero es el foco ofensivo donde está el principal punto de mejora. Ahí es donde estaba fallando el Oviedo de Paunovic. Cuentan que Carrión considera que al equipo le faltan algunas cosas arriba pero también hay jugadores más aprovechables.

Álex Forés es el mejor ejemplo: Carrión lo considera un delantero más que válido y no sería de extrañar que empiece a gozar de más protagonismo. Sobre Viñas y Rondón, para el técnico los dos cubren un perfil muy similar, jugadores de área, pero considera que les puede sacar provecho.

El papel de Cazorla

Lo primero que hizo Carrión al llegar a Oviedo hace dos años fue darle la varita a Cazorla, fuera de los planes de Cervera. Llegó y lo puso. Y Santi respondió. No parece que las cosas vayan a cambiar mucho en este aspecto. Si el internacional está sano está llamado a ser un factor imprescindible en el Oviedo de Carrión, aunque lo primero es cuidar su salud.

Su papel se antoja clave por otra razón: no parece que el equipo haya encontrado el media punta indiscutible en sus planes. Ilic ha sido la gran apuesta y aún debe confirmar el desembolso hecho por él. Para Carrión la media punta es un puesto a mejorar y puede ser clave en el paso adelante pendiente en el aspecto ofensivo del equipo.

El “factor Tartiere”

Hay aspectos que serán más difíciles de controlar para el nuevo técnico: la reacción de la gente es uno de ellos. El Tartiere está llamado a ser un factor que marque diferencias, el sustento del Oviedo para alcanzar la salvación en una temporada de exigencia máxima, pero nadie es capaz de predecir hasta qué punto afectará la llegada de Carrión tras su fea salida en su día en el ánimo del aficionado.

Desde el club se considera que el paso del tiempo puede ayudar a cicatrizar alguna herida, pero se es consciente de que la situación no es sencilla. Solo empezar con buen pie allanaría el inicio, de ahí que se considere fundamental cosechar un par de resultados positivos contra Espanyol y Girona. Los buenos resultados serían el mejor aval posible para el trabajo de Carrión.