Giro de 180 grados en el nuevo Oviedo: todas las novedades en los onces que Carrión practica en El Requexón

Luis Carrión cuajó ayer su segunda sesión al frente del Oviedo en su regreso al banquillo azul tras el despido de Veljko Paunovic. En apenas dos días, el técnico catalán ha dejado claro que su nuevo Oviedo poco tendrá que ver con el modelo que defendían Paunovic o Calleja. Su propuesta apunta hacia un equipo más agresivo, intenso y vertical, con un fuerte énfasis en la presión y la recuperación tras pérdida, rasgos que ya se vislumbran en los entrenamientos.

La mañana en El Requexón

El trabajo matinal en El Requexón fue de una exigencia física notable, mucho más alta que la habitual con sus predecesores. Carrión quiere un grupo enchufado desde el primer minuto y eso se traduce en sesiones de ritmo alto y pocas pausas. El recuerdo de aquella Navidad de 2023, cuando el equipo acumuló una larga lista de lesionados con Carrión a los mandos sigue presente, pero el preparador físico es ahora distinto, por lo que aquella historia no tendría por qué repetirse.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Luis Carrión al frente del Real Oviedo /

El entrenamiento

La sesión comenzó con unos rondos breves para calentar motores, pero pronto el balón pasó a los partidillos a campo reducido, donde Carrión empezó a mostrar sus primeras intenciones tácticas. Álex Forés fue la gran novedad: el delantero actuó siempre en el equipo titular, primero como punta en solitario y después acompañado por Salomón Rondón. El entrenador ya había adelantado en su presentación que Forés es un jugador de su gusto –de hecho, lo intentó fichar en 2024 antes de que se lesionara– y ahora parece dispuesto a convertirlo en su referencia ofensiva.

La defensa

En defensa, Carrión probó varias combinaciones. De inicio, Calvo y Luengo formaron pareja de centrales, aunque más tarde el técnico dio entrada a Bailly junto a Calvo. David Costas, por su parte, se encuentra trabajando al margen en el gimnasio por precaución y no participó en los ejercicios con balón.

Recuperar a Colombatto

El centro del campo también tuvo novedades relevantes. Dendoncker y Colombatto fueron los elegidos para ocupar el eje de la medular. El argentino, uno de los jugadores más utilizados en la anterior etapa de Carrión, podría volver a tener protagonismo con el técnico catalán, aunque eso implicaría sentar a Reina, uno de los futbolistas más regulares en este inicio liguero. Reina, de hecho, tuvo minutos en los partidillos, alternando entre la mediapunta y una posición más retrasada. En esa línea de tres cuartos, Luka Ilic ejerció como mediapunta titular durante buena parte de la sesión, ya que Cazorla se entrenó en solitario en el gimnasio. En las bandas, Hassan ocupó la derecha, mientras que por la izquierda Brekalo e Ilyas se repartieron los minutos.

Las ausencias

Las ausencias internacionales marcaron también el entrenamiento. Carmo, Rahim y Sibo continúan concentrados con sus selecciones. Javi López actuó como lateral izquierdo y el carril derecho se lo repartieron Nacho Vidal y Lucas Ahijado. Con tantas bajas, la sesión estuvo plagada de futbolistas del Vetusta.