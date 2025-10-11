Santi Cazorla zanja los bulos que corrían por redes tras el despido de Paunovic: "No sé qué me da más lástima"

Santi Cazorla es una de las mayores leyendas de la historia del Oviedo. El Mago, que regresó en 2023 después de una carrera plagada de éxitos, se ha convertido en una de las figuras clave en la historia reciente del conjunto carbayón, logrando un ascenso histórico y siendo un jugador diferencial a sus 40 años.

En los últimos días, sin embargo, su nombre ha estado en el centro de la polémica. La destitución de Veljko Paunovic ha generado una oleada de rumores en redes sociales, donde se llegó a señalar al futbolista llanerense como uno de los impulsores del cambio en el banquillo azul y partidario del regreso de Luis Carrión.

Cazorla fue, de hecho, uno de los primeros en despedirse públicamente del técnico serbio con un mensaje cargado de respeto: “Muchas gracias a ti y a todo el cuerpo técnico por devolvernos a la élite, míster. Formaréis parte de la historia. Toda la suerte para lo que venga”.

Pese a ello, el veterano centrocampista ha querido zanjar cualquier especulación con un mensaje contundente en sus redes sociales: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mí o los que se las creen”. Una frase con la que deja claro que no ha tenido nada que ver en la decisión tomada por el club y que pretende poner fin a los comentarios que le han dolido especialmente por lo que representan para su relación con la afición y con el vestuario.