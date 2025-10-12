El Femenino deja escapar el partido ante el Betis en el 93 (1-1)
El Real Oviedo Femenino empata en Sevilla ante el Betis en un partido que se les escapó en el tiempo de descuento (1-1). Las futbolistas de Andrea Suárez cuajaron un buen encuentro en el que pudieron ponerse 0-2 arriba, pero la colegiada señaló fuera de juego al segundo tanto carbayón, obra de Vera Rico. El Oviedo marcó el primero en el minuto 25, obra también de Rico. El gol les sentó bien y continuaron dominando el juego, tanto en el primer parcial, como en el segundo. Sin embargo, en el minuto 93, el Betis, con una jugadora menos por doble cartulina amarilla, logró poner el empate con un golazo por la escuadra obra de Marina Sánchez.
