Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Juvenil B golea al Sporting con dos goles de Enzo Cazorla

El juvenil B del Real Oviedo golea en el derbi asturiano al Sporting B en El Requexón (4-1). Dos buenos tantos de Enzo Cazorla, primogénito de El Mago, fueron lo más destacado de un partido que los azules ya ganaban por 3-0 al descanso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents