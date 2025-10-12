El Juvenil B golea al Sporting con dos goles de Enzo Cazorla
El juvenil B del Real Oviedo golea en el derbi asturiano al Sporting B en El Requexón (4-1). Dos buenos tantos de Enzo Cazorla, primogénito de El Mago, fueron lo más destacado de un partido que los azules ya ganaban por 3-0 al descanso.
