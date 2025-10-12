El oviedismo está en desacuerdo con el despido del serbio, sin renegar del catalán: "No gustó lo de Paunovic, pero con Carrión hay que ir a muerte"

La peña azul Herrero, una de las más activas del oviedismo, se reúne cada semana en sus habituales tertulias azules para hablar del club. El ambiente, entre la sorpresa y la resignación, está marcado estos días por el regreso de Luis Carrión al banquillo del Oviedo tras el despido de Veljko Paunovic, el técnico que devolvió al equipo a Primera División después de 24 años. LA NUEVA ESPAÑA pulsa la opinión de un relevo en el banquillo que ha generado debate entre la afición azul. "No gustó lo de Paunocvi, pero con Carrión hay que ir a muerte", sentencian.

El recuerdo de aquella final del play-off en Barcelona, ante el Espanyol, sigue presente en la memoria colectiva. El Oviedo rozó el ascenso con Carrión, pero se quedó a las puertas. Después, el catalán fichó por Las Palmas y su marcha fue vista por parte de la afición como una traición. Su regreso, poco más de un año después, reabre heridas en un contexto completamente distinto: el equipo vuelve a la élite y el reto es la permanencia.

En la peña Herrero, la conversación arranca siempre con un café y acaba en debate. Miguel Torrecilla, socio veterano, no oculta su opinión. "Es una vuelta que ha sorprendido mucho, porque Paunovic lo estaba haciendo muy bien. Gracias a él conseguimos el ascenso, tan ansiado, después de 24 años", recuerda. Torrecilla lamenta el modo en que se produjo la salida del serbio. "Me dio mucha pena por Paunovic, también tengo que agradecer que gracias a él no perdimos ningún partido, solo uno en el play-off contra el Mirandés, y luego consiguió darle la vuelta. Ganamos al Mirandés en la final aquí, en casa, y al Almería en semifinales", apunta. Pero enseguida matiza. Ahora toca mirar adelante. "Si apostó el presi por Carrión, habrá que darle una oportunidad. Lo que hizo hace dos años no me pareció del todo correcto, porque dejó al oviedismo muy mal y se fue a Primera con Las Palmas. Lo que debe hacer es pedir perdón a la afición. Pero si lo hace y el equipo funciona, yo lo aplaudo", sentencia.

Varios socios de la peña, en la barra del bar Amboan, en Oviedo. / MARIO CANTELI

El tema del estilo de juego también sale en la mesa. "Me gustaba mucho el Oviedo con Carrión, tenía su propio estilo. Con los resultados que obtuvo podía haber dado más. Si se hubiera mantenido la temporada pasada, igual la cosa habría cambiado y este año estaríamos luchando por mantenernos en categoría", reflexionan entre ellos.

A su lado, David Pereira, más joven, ve el asunto con algo más de optimismo. "Me gusta Carrión porque con él empezamos a jugar más al fútbol, pero en parte Paunovic fue el que nos dio el ascenso. No me gustó cómo lo echaron, pero ahora hay que ir a muerte con Carrión", comenta. Entiende el despido del serbio, aunque no lo celebra. "No tenía un buen ‘feeling’ con el equipo y no llevaba una buena racha de resultados", explica.

Pereira confía en que el entrenador catalán mantenga el estilo que ya mostró en su primera etapa. "A mí me gusta Carrión, me gusta cómo jugamos en la temporada 2023/24 y ojalá seguir jugando así para mantenernos", asegura. Como la mayoría de los presentes, también apunta a la falta de gol como el gran problema del equipo. "Yo creo que le falta un delantero o un jugador que meta goles", dice. Y sobre los nuevos planes del técnico, "hay que probar a Forés, porque no lo vimos casi", zanja.

En la tertulia de la peña Herrero hay debate, pero también una conclusión: el oviedismo no comparte las formas ni el momento del despido de Paunovic, pero ya está centrado en apoyar a quien toma el mando.