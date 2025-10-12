A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo

Veljko Paunovic, entrenador que fue cesado de sus servicios como técnico del Real Oviedo el pasado jueves, no ha tardado mucho en comenzar a recibir ofertas después de su brillante etapa en el conjunto azul, con el que logró un ascenso a Primera histórico tras veinticuatro años fuera de la élite. La Federación de Serbia ya maneja el nombre del técnico como su principal opción para hacerse cargo de la selección absoluta de su país tras la dimisión de Dragan Stojkovic, quien se hizo cargo del combinado nacional por tres años.

J. Alonso

Hay que tener en cuenta que en Belgrado conocen muy bien a Paunovic. El serbio dirigió a la selección sub-20 que fue campeona del mundo en 2015, título que supone uno de los mayores éxitos de la historia del país. Su experiencia en ligas como la española, inglesa o estadounidense podría encajar en lo que la federación serbia anda buscando para su banquillo. Y esta oportunidad le llega tras una etapa breve pero que cambió la historia del Real Oviedo. Llegó en marzo con el equipo a punto de salir del play-off y en solo diez jornadas sumó siete victorias y tres empates, logrando finalizar la campaña en el play-off de ascenso como tercero. En la promoción superó a Almería y Mirandés, perdiendo un solo partido en toda su etapa como técnico del Oviedo en Segunda, y logrando el regreso a Primera División. En Oviedo dirigió 22 partidos, con 11 victorias, cuatro empates y siete derrotas (seis de ellas en Primera División).

Veljko Paunovic, en su etapa como entrenador del Real Oviedo. | LUISMA MURIAS / Luisma Murias

Y ahora, tal y como ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, el técnico, despedido hace apenas cuatro días, ya ha tenido sus primeros contactos con la Federación Serbia, aunque el entrenador se lo toma con calma para digerir lo sucedido desde que abandonara El Requexón el pasado jueves. “Han contactado con él, pero la idea de Veljko ahora mismo es asimilar todo lo que ha pasado en los últimos días”, explican fuentes cercanas al técnico. “En Serbia le conocen muy bien, le siguen desde el Mundial sub-20 y valoran el trabajo que ha hecho en Oviedo y en otros clubes. Pero Veljko quiere reposar todo lo ocurrido y pensar bien si es una opción coger un cargo de tanta responsabilidad. Es un orgullo que piensen en él, pero de momento solo está valorando todo”, dicen.

Paunovic, que acaba de cerrar una etapa intensa en el Tartiere, no tiene prisa. Quiere tomarse un tiempo antes de decidir qué camino seguir. En Serbia, mientras tanto, el banquillo sigue vacío y su nombre gana peso con el paso de los días tras la grandiosa gesta que logró en Oviedo.