A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
La Federación de Serbia ya maneja el nombre del técnico como su principal opción para hacerse cargo de la selección absoluta de su país tras la dimisión de Dragan Stojkovic
Veljko Paunovic, entrenador que fue cesado de sus servicios como técnico del Real Oviedo el pasado jueves, no ha tardado mucho en comenzar a recibir ofertas después de su brillante etapa en el conjunto azul, con el que logró un ascenso a Primera histórico tras veinticuatro años fuera de la élite. La Federación de Serbia ya maneja el nombre del técnico como su principal opción para hacerse cargo de la selección absoluta de su país tras la dimisión de Dragan Stojkovic, quien se hizo cargo del combinado nacional por tres años.
Hay que tener en cuenta que en Belgrado conocen muy bien a Paunovic. El serbio dirigió a la selección sub-20 que fue campeona del mundo en 2015, título que supone uno de los mayores éxitos de la historia del país. Su experiencia en ligas como la española, inglesa o estadounidense podría encajar en lo que la federación serbia anda buscando para su banquillo. Y esta oportunidad le llega tras una etapa breve pero que cambió la historia del Real Oviedo. Llegó en marzo con el equipo a punto de salir del play-off y en solo diez jornadas sumó siete victorias y tres empates, logrando finalizar la campaña en el play-off de ascenso como tercero. En la promoción superó a Almería y Mirandés, perdiendo un solo partido en toda su etapa como técnico del Oviedo en Segunda, y logrando el regreso a Primera División. En Oviedo dirigió 22 partidos, con 11 victorias, cuatro empates y siete derrotas (seis de ellas en Primera División).
Y ahora, tal y como ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, el técnico, despedido hace apenas cuatro días, ya ha tenido sus primeros contactos con la Federación Serbia, aunque el entrenador se lo toma con calma para digerir lo sucedido desde que abandonara El Requexón el pasado jueves. “Han contactado con él, pero la idea de Veljko ahora mismo es asimilar todo lo que ha pasado en los últimos días”, explican fuentes cercanas al técnico. “En Serbia le conocen muy bien, le siguen desde el Mundial sub-20 y valoran el trabajo que ha hecho en Oviedo y en otros clubes. Pero Veljko quiere reposar todo lo ocurrido y pensar bien si es una opción coger un cargo de tanta responsabilidad. Es un orgullo que piensen en él, pero de momento solo está valorando todo”, dicen.
Paunovic, que acaba de cerrar una etapa intensa en el Tartiere, no tiene prisa. Quiere tomarse un tiempo antes de decidir qué camino seguir. En Serbia, mientras tanto, el banquillo sigue vacío y su nombre gana peso con el paso de los días tras la grandiosa gesta que logró en Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo