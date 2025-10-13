El capitán del Oviedo, Cazorla, cierra la polémica sobre la vuelta de Carrión: “Tenemos dos opciones, o matarnos o morir juntos”

Por primera vez desde el cambio en el banquillo, un futbolista del Oviedo compareció ante los medios. Como no podía ser de otra manera, el encargado de hacerlo fue el capitán, Santi Cazorla. Por primera vez desde el cambio en el banquillo, un futbolista del Oviedo compareció ante los medios. Como no podía ser de otra manera, el encargado de hacerlo fue el capitán, Santi Cazorla. Antes de comenzar con las preguntas, el llanerense quiso mandarle un mensaje a Veljko Paunovic y a todo su cuerpo técnico. “Me gustaría agradecerle al anterior cuerpo técnico, a Pauno, con el que tengo una gran relación y con el que todavía hablé ayer con él. Le agradecí en mi nombre y en el de toda la plantilla su trabajo durante todo este tiempo. Ellos forman parte de esta historia para siempre y es lo mínimo que podía hacer como capitán”.

Su estado físico. “Estoy mejor de la rodilla, hoy ya empiezo a hacer algunas cosas en el campo. Ojalá las sensaciones sean buenas para llegar al viernes. Venía con muchos dolores, me infiltré contra el Barcelona para jugar y ante el Levante me costó mucho. El plan es jugar sin dolor, pero yo me gestiono mal. Después del partido contra el Barça tuve más dolor, tengo que mentalizarme porque aun no estamos en el final de liga. El objetivo es jugar con buenas sensaciones, pero cuando tienes muchos dolores uno deja de aportar lo que quiere. Este parón me ha venido bien y ojalá pueda estar el viernes”.

Las acusaciones que han circulado por redes. “No iba a hablar de esto porque al final es darle el minuto de gloria a los que se inventan las cosas, pero cuando afecta a mi familia tengo que dejar las cosas claras. Yo llevo 22 años de profesional y en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir o fichar un entrenador. A mi me tienen que juzgar como futbolista, de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo o acabado, pero no puedo permitir que intenten ensuciar mi imagen porque yo siempre he intentado sumar. No me duele pero sí que me molesta. Tengo la conciencia muy tranquila”.

El mejor antídoto, que el equipo reaccione. “Hay que seguir, se trata de conseguir el objetivo esté quien esté. Sólo hay un nombre importante, el Real Oviedo, así que tenemos que ir todos a una a intentar empezar a sumar de tres”.

La llegada de Carrión. “El club ha apostado por Luis, que es un viejo conocido de todos. Ha llegado de la misma manera, muy ilusionado, con ganas de aportar para que sigamos creciendo. No he podido participar en los entrenamientos, pero todo el mundo está contento y satisfecho con el trabajo en el día a día”.

¿Os esperábais el cambio? “Nos pilló a todos por sorpresa. Estábamos en el entrenamiento y nadie sabía nada. Las decisiones del club hay que respetarlas, nadie levantó la voz, pero no nos lo esperábamos”:

El primer mensaje que os manda el nuevo técnico. “Se centra sobre todo en la confianza. Nos ha estado viendo durante todo este tiempo y cree que hay mucho margen de mejora en ciertos aspectos. También trata de potenciar cosas que hacíamos bien con Veljko en el pasado. Hay que tener ese equilibrio”.

Las diferencias entre Paunovic y Carrión. “Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y siempre hay detalles y matices. Con Veljko trabajábamos ciertas cosas y con Luis trabajamos otras que él cree que son importantes. Tenemos que estar preparados para lo que sea, cada uno tiene sus cosas nuevas y estamos adaptándonos a estos nuevos conceptos”.

La polémica por su regreso. “Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero tenemos dos opciones: o matarnos entre todos o morir juntos, y yo tengo claro lo que voy a hacer. Por encima de cualquier futbolista está el club y si queremos conseguir el objetivo necesitamos unidad. Vamos a sufrir por mantener la categoría y si no estamos unidos va a ser más difícil. La afición del Oviedo sé que es inteligente y tienen que estar con nosotros el viernes. No lo dudo de que lo harán, ojalá poder darles más alegrías”.

La charla de despedida con Veljko. “Fui el primero que entré en su despacho una vez le comunicaron que estaba destituido. Me llamó para agradecerle en todo este tiempo, tuve una buena relación con él y por tenerme en cuenta en el dñia a día. los dos sabemos como funciona este mundo, fue un momento complicado y siempre la paga el entrenador. Le dije que ojalá fuesen las cosas diferentes, noe s agradable”.

El Espanyol. “Son muchos recuerdos. El fútbol avanza y no tiene ya nada que ver con este partido. El Espanyol viene haciendo un gran inicio de liga, sabemos que va a ser un partido difícil y hay que intentar acercarnos a ellos. No se pueden estar jugando finales en la jornada 9 por haber perdido ante el Levante. Hay que empezar a sumar para alejarse del descenso, pero si hablamos de finales habrá demasiada presión”.

La llegada de Jesús Martínez. “Es importante que Jesús esté aquí. Es el que manda y tenerlo cerca es importante para todos, sobre todo en una semana de incertidumbre. Hay que agradecérselo y ojalá le podamos dar una victoria el viernes para que esté orgulloso”.