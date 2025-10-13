Jesús Martínez ya está en Asturias: así será la apretada agenda del dueño del Real Oviedo

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y propietario del Oviedo, ya está en Asturias para protagonizar una semana con la agenda hasta los topes y varios asuntos subrayados en rojo. El dirigente azteca ha aterrizado en el Aeropuerto de Asturias a las 10 horas y llegó en un vuelo privado desde México junto a parte de su familia. La expedición viaja a Oviedo en un autobús urbano y se instalará en el hotel de La Reconquista.

Martínez vuelve a Oviedo en una semana llena de compromisos institucionales, sociales y deportivos, que lo mantendrán ocupado hasta el próximo domingo. Su presencia supone un respaldo directo al trabajo que se está haciendo en Oviedo y una señal de continuidad en la apuesta por la profesionalización y el crecimiento del club. Además, llega precisamente tras el cese de Paunovic y la contratación de Luis Carrión. No es habitual que Martínez prolongue tanto su estancia en el Principado, pero la ocasión merece la pena, puesto que verá a su Oviedo en Primera.

Mañana será su primera gran cita pública, cuando reciba el Premio ASICOM, un reconocimiento a su trayectoria en la promoción del deporte y la educación a través del modelo Pachuca, que se ha convertido en un referente de gestión integral en América Latina. La distinción llega en un contexto en el que el grupo busca afianzar su estructura en Europa, con el Oviedo como punta de lanza. Antes, Martínez ofrecerá una charla en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad dentro del marco de la Cátedra Iberoamericana y Deporte. El miércoles, el empresario tuzo impartirá la charla "Invertir en LATAM: desde la región al mundo" en el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 10 horas, y participará en la entrega de los nuevos vehículos Hyundai a la plantilla del primer equipo, en un acto que tendrá lugar en pleno centro de Oviedo y que servirá como escaparate de la imagen institucional del club. La agenda continuará el jueves con su asistencia a la Cátedra Iberoamericana "Fútbol y valores", impartida por los servicios médicos del Oviedo en la Universidad, un evento en el que colabora LA NUEVA ESPAÑA, en el que estará presente Cazorla y que refuerza la alianza entre deporte y conocimiento, dos pilares fundamentales en la filosofía Pachuca.

Y el viernes llegará uno de los momentos más destacados: el Oviedo recibirá la insignia de oro de la Cámara de Comercio, distinción que el propio Martínez recogerá en representación de todo el club. Tras el acto, el mexicano participará en una comida institucional con el tradicional menú del Desarme antes de recibir la Medalla de Galicia en el Auditorio Príncipe Felipe, otro reconocimiento que subraya el papel del club como embajador del deporte asturiano.

En el plano deportivo, el propietario del Oviedo acompañará al equipo el viernes en el partido ante el Espanyol en el Tartiere (21 horas), un duelo especial por el recuerdo de la final del play-off que enfrentó a ambos el pasado año. Además, el dirigente mexicano asistirá el sábado al encuentro del Vetusta y el domingo al del Oviedo Femenino, completando un fin de semana de apoyo total a todas las secciones del club.

No se descarta que Martínez mantenga también reuniones con representantes institucionales y con la dirección deportiva para abordar cuestiones estratégicas relacionadas con la ciudad deportiva y el mercado de fichajes, dos asuntos de largo recorrido en su planificación. La última vez que estuvo en Oviedo fue precisamente en las celebraciones del ascenso, cuando visitó por primera vez al entonces técnico, Veljko Paunovic. Si los horarios lo permiten, Martínez tiene previsto acudir hoy mismo a El Requexón para seguir el entrenamiento del primer equipo y saludar al nuevo cuerpo técnico.