Estos son los seis alumnos aventajados de Luis Carrión que ya estuvieron con él en el Oviedo (y algunos rozaron el acenso)

Se nota que no hace mucho que Luis Carrión, nuevo técnico del Oviedo, sostenía la batuta de mando del conjunto carbayón. Se nota porque en esta nueva etapa, el catalán cuenta con seis jugadores que ya tenía en su periplo de la temporada 2023/24: Colombatto, Cazorla, Dani Calvo, Costas, Luengo y Lucas Ahijado. Algunos fueron protagonistas en aquella temporada en la que el Oviedo rozó con la punta de los dedos el ansiado ascenso a Primera División; otros tuvieron un papel de revulsivo. Todo sigue más o menos igual (con alguna excepción), aunque con la vuelta de Carrión todo podría cambiar.

Colombatto, un fijo. El medio argentino era uno de los jugadores favoritos de Carrión en aquella temporada. Disputó 37 partidos con la zamarra azul, con un total de 3.139 minutos jugados. Solo dos jugadores permanecieron más tiempo en el césped aquella campaña: Dani Calvo y el arquero Leo Román. El técnico catalán supo sacar la mejor versión del argentino, siendo aquella su mejor temporada desde que recaló en El Requexón. Este curso lo comenzó lesionado y no pudo prepararse en pretemporada, pero en los últimos partidos con Paunovic a los mandos, Colombatto volvió a tener un protagonismo que se espera que Carrión vaya a continuar ofreciéndole.

Dani Calvo, centinela. El central aragonés fue el futbolista que más jugó bajo la batuta de Carrión: 40 partidos y 3.518 minutos sobre el césped. Salvo Leo Román, nadie sudó más que él. Lo jugó todo: las únicas veces que no pudo estar fue por acumulación de tarjetas, pero fue el líder indiscutible de la zaga carbayona.

Luengo, la revelación. El central euskaldun entró para suplir la baja de Costas, que pasó gran parte del año lesionado. Sin embargo, el defensa, que venía para ejercer un rol revulsivo, fue de los jugadores más destacados de la temporada, ganándose el cariño de la afición y siendo un seguro atrás. Fue, sin duda, su mejor temporada vestido de azul. Jugó 36 partidos y 2.990 minutos.

Costas, en la enfermería. El gallego pasó gran parte de la temporada lesionado, por lo que no tuvo gran protagonismo en la temporada del casi ascenso. Sin embargo, Luengo suplió su baja con creces y su ausencia no pesó demasiado a la hora de competir en Segunda División. Tan solo disputó 19 partidos y 1.602 minutos.

Cazorla, en su debut. El Mago llegó aquella temporada tras una carrera llena de éxitos y le costó arrancar. Sin embargo, fue importante en el tramo final de la temporada y ahora Carrión quiere centrar su proyecto en la figura del "8" azul. En aquel curso jugó 24 partido y sumó 970 minutos.

Lucas, sin sitio. El canterano es el hombre de esta lista de alumnos aventajados que menos protagonismo tuvo durante la primera temporada de Carrión, quien se enamoró de Viti y lo utilizó de lateral derecho. Lucas jugó 16 partidos, con 688 minutos repartidos a lo largo de toda la temporada.

Ahora tocará esperar para saber qué rol van a tener todos estos jugadores en el nuevo Oviedo de Carrión, pero lo que está claro es que parten con ventaja.