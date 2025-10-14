¡Atención, oviedista! Así podrás conocer mañana a los jugadores del Real Oviedo: hora y sitio para ver de cerca a los futbolistas

Oviedo vivirá mañana un acto muy especial en pleno corazón de la ciudad. A partir de las 19 horas, el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, participará en la entrega oficial de los nuevos vehículos Hyundai a la plantilla del Oviedo, en un evento que busca que todos los aficionados se acerquen a ver a sus ídolos mientars reciben los vehículos que los acompañarán esta temporada.

La cita marca el tercer año consecutivo de colaboración entre el club azul y Hyundai Asturdai – Grupo Resnova, que renuevan su compromiso con una flota ampliada. En total serán 55 vehículos los que se incorporan al día a día del club: 25 Hyundai Tucson híbridos para los futbolistas del primer equipo, un Santa Fe para el entrenador, varios coches destinados a la directiva y al staff, dos vehículos para el conjunto femenino y nueve furgonetas Staria de nueve plazas que utilizarán las categorías inferiores y la Fundación Real Oviedo. “Estamos encantados de seguir apostando por el Real Oviedo y de poder acompañar al equipo ahora en Primera División”, señala Luis Ardit, presidente de Hyundai Asturdai, que repite como patrocinador oficial y se muestra “muy satisfecho” por la evolución de esta alianza.

El acto estará dividido en dos zonas. En la plaza de la Catedral, los jugadores recibirán sus coches en un evento abierto a todo el público, con regalo de balones de fútbol y la oportunidad de ver de cerca a los protagonistas. Allí se instalará una rampa con estética de rallye, una plataforma digital con los nombres de los jugadores y un banderazo de salida simbólico. Al mismo tiempo, se celebrará un acto institucional en el hotel de La Reconquista, donde los invitados podrán seguir la ceremonia en streaming y acompañar a los jugadores en su llegada. Una vez todos los jugadores hayan pasado por la rampa en la Catedral, una caravana, escoltada por la Policía Local, recorrerá las calles del centro desde la Catedral hasta el Reconquista, ofreciendo una imagen muy poco habitual: todo el primer equipo del Oviedo conduciendo juntos por las calles de su ciudad. Será una ocasión perfecta para los aficionados, que podrán disfrutar de un acto gratuito y plenamente oviedista, con el club de su ciudad como protagonista.