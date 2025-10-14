Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: "El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos"

Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, comparece durante 50 minutos ante los medios para analizar la actualidad del conjunto carbayón en medio de una semana crucial.

Introducción. "Gracias por estar con nosotros aquí. Traigo actividades de sobra y tengo que trabajar duro. Por eso era importante dar la cara. Me siento muy contento por todo este recibimiento que hemos tenido para los distintos premios que va a recibir el Grupo Pachuca. Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que se ha heccho estos tres años; mi gente ha respondido de una manera extraordinaria. No veníamos a vender, humo, veníamos a trabajar y no dejaremos de hacerlo".

La destitución de Paunovic. "Quiero dejarlo muy claro. El presidente, el director general y el director deportivo son gente que siempre me retroalimentan. Tengo contacto con ellos todos los días. El que toma la decisión final es Jesús Martínez. La decisión de cesar al señor Paunovic, al que debemos mucho por su entrega y trabajo, es mía. Lo más difícil es quitar a un técnico. Venía de cesar a Berizzo, un gran amigo personal y un técnico humano como pocos. Esa cuestión es vital, no solo los resultados deportivos. Hay cosas que abarcan más, y la cuestión humana, social y comercial es muy importante. Sobre todo quiero proteger a mi gente y voy a morir por ella porque trabajan día y noche. Debemos de tener un trato personal acorde a mi filosofía, y eso quiere decir que haya un gran ambiente de trabajo. Estoy feliz de todo lo que ha hecho mi gente. Hemos ascendido al Vetusta, al Femenino y al Real Oviedo. Es para felicitarlos a todos. La decisión no la sabía nadie y la tomé el miércoles por la noche. Queremos a untécnico acorde a nuestra filosofía. No tomaré ninguna decisión que vaya en contra de esta gran institución".

La llegada de Carrión. "Soy un hombre de mucha fe. Lo primero que hicimos aquí fue la capilla. No guardo rencor a nadie. Luis Carrión no mató a nadie. Se equivocó, eso está clarísimo. A los dos o tres meses, tal y como le dije. Le avisé y el Oviedo jugaba muy bien con él. Cualquiera de los que estamos aquí nos hemos equivocado. Hay un técnico en León que me robó y ese no vuelve. A Ambriz le pasó lo mismo que a Carrión y ahora me pide de nuevo la oportunidad. Con Carrión ha sucedido lo mismo y me pidió disculpas hace cinco o seis meses. El equipo juega bien y es un entrenador bueno. Tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo. Hay mucha gente en contra, pero también hay mucha que acepta que se equivocó. Él vino, se sentó y pidió disculpas. Tengo mucha fe en que saque el equipo hacia adelante. Yo no soy nadie para perdonar".

¿Fue una cuestión personal? "6 puntos de 24. No quiero que se hable de descenso, este equipo no es para estar fuera de descenso, lo formamos para que sea un equipo grande. Y cada día tenemos que trabajar para conseguirlo. No me fijo en que ahora estamos fuera del descenso, no. Somos ganadores. Somos el grupo más ganador de la historia del fútbol mexicano. Quiero hablar de clasificarnos para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles. Somos un club histórico y tenemos una gran afición, somos una institución grande. No pienso en no descender. A todos los que se porten mal les corrijo y si no están fuera. Si Laurita (Manjoya) les trata mal a ustedes o Lleida trata mal a los juagadores, se lo digo".

¿Hubiesen destituido a Paunovic si no estuviese Carrión? "Sí, clarísimo".

Discusiones con Veljko. "No. Paunovic tiene su carácter y yo tengo el mío. Le expuse lo que no me gustaba de su forma de jugar. Me dio la razón en algunas cosas, en otras no. No es fácil tomar una decisión porque nos dio mucho, pero el Oviedo está antes que cualquier persona, ya lo dijo Cazorla. Todos estamos juntos y hemos sufrido 25 años. Debemos estar más unidos que nunca y pido a mis jugadores que estén en forma. Le damos todas las armas y quiero que respondan. La memoria es corta. ¿Por qué no se trajo a Jovic? ¡Porque no me gusta! ¡Vamos a quebrar de nuevo el club! Yo tengo que ser responsable en las decisiones. SI traemos un jugador que se lleva el 30% del límite, imagíate. Lleva uno o dos goles en ocho partidos. Tengo que velar por eso. Gracias a Dios tenía razón. Maksimovic igual. 5 millones de traspaso con 31 años más el sueldo. Paunovic se pudo molestar por eso, pero no eran las figuras adecuadas para el Oviedo. Rondón seleccionado, Viñas seleccionado, Forés es un gran proyecto. Hassan es uno de los mejores jugadores en el Mundo para confrontar y en la banda. Ilyas y Reina con un gran talento. Colombatto demostrando. Los dos centrales que trajimos, uno de los mejores porteros de Europa... Quiero que la afición vea que el Oviedo se parte la madre. Luchamos para ello y no descansamos. SI en enero se necesita reforzar, así lo haremos".

¿Cuántos partidos le da a Carrión? "Quiero ir partido a partido. Luis sabe perfectamente que tiene un gran equipo y le gustan sus jugadores. Estoy convencido de que hay algunos incluso que pueden dar un gran potecial. No me gustaría poner un número, me gustaría que el equipo juegue bien. Queremos estar de mitad de tabla para delante. No empezamos bien, contra equipos poderosos, pero tenemos mucho camino por recorrer, falta mucho torneo. Luis tiene tiempo para cumplir los objetivos. Él sabe perfectamente que tiene que darnos resultados. Por eso el contrato hasta junio".

Jovic y Maksimovic. "Sobre todo en Jovic y Maksimovic, pero Martín y Lleida chocaron más. Yo hablaba con ellos porque me involucro mucho y veo 20 partidos a la semana. Hago el 95% de las contrataciones y tengo un hombre que me ayuda mucho, que es Rafa Monge, mi principal asesor. En Oviedo intervengo en un 80% y autorizo el 100%. Me fio mucho de SUárez, al que han castigado mucho las redes anónimas y ha hecho un trabajo espléndido. Es un hombre intocable. No entiendo por qué la toman con ustdes porque han hecho un trabajo expléndido. Hubo dos o tres llamadas con Paunovic porque quería algunos jugadores de Pachuca. Trajó a Ilic, que es un gran jugador y no fue barato. Trajimos también a Brekalo. Y a Ovie Ejaria, otro gran jugador. Rondón es un profesional gigante. A Viñas le tengo una fe tremenda. Forés iba para México y quería quedarse aquí. Colombatto también. El que es intocable para mí porque es un profesional impresionante y es increíble que la gente dude de Cazorla como persona. Es al que más respeto y rechazó muchosm illones de dóalres para estar aquí en muchos aspectos. Nunca hay un "no" por su parte. Y todavía que la gente se atreva en el anonimato cobardemente a hablar de Santi Cazorla... Por favor, qué nos pasa. Es intocable".

Demasiados entrenadores. "Es contradictorio. ¿Bolo? Resultados. ¿Cervera? Grandes resultados y después mal, pero no me gustaba nada su forma de jugar. ¿Carrión? ¿Hasta dónde llegamos? Tuvo un error que ha reconocido. Es el mejor entrenador que hemos tenido en lo futbolístico. Por resultados Paunovic. ¿Calleja? En cada esquina me decían que se fuera. Otro gran entrenador al que no se le dieron los resultados. A Paunovic lo acababan de cesar de Tigres y nos comunicamos con él. Vino a jugársela y merece respeto. Ahora vuelve el que me gusta cómo juega. Ahora habrá que ver si logra conjuntar lo que conjunto en su momento. A mí me gusta que ganen y que gusten. A veces me ponía a llorar viendo como jugaba el Oviedo. No es posible. No de este entrenador, de otro. Aunque ganemos me quedo amargado. Si Pauno hubiese tenido 12 puntos no estaríamos hablando de que estuviese fuera".

Lo que espera de la afición. "Me espero un Tartiere impresionante y que apoye al Oviedo. Estamos hablando del club. Yo por el Real Oviedo y por todos mis clubes... Quiero que la afición entienda que no estamos para tomar decisiones que creamos que están mal para el equipo. Sería una locura. Respetamos mucho a la institución y está todo mi patrimonio dentro, le he metido hasta la camisa y a toda mi familia. El viernes tengo mucha fe en que el equipo va a dar todo y la afición también porque son sus colores. Esta afición vale oro. El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos".

Otras opciones. "Fuimos directamente a por Carrión pero tenía dos o tres en la baraja. Si no hubese aceptado había un segundo y un tercero. Pero Carrión se venía nadando. Vi los partidos de Las Palmas y no jugaban mal. Empataron con el Madrid. Pero luego empezaron als desconfianzas. El fútbol español es competitivo al mil. Los presupuestos son ocho y diez veces mayor que el nuestro. Carrión rechazó cuatro equipos. Eso también tiene su valor. Vino con un presupuesto adecuado al que tenía porque hay que seguir pagando a Paunovic y a Calleja. No ha sido por dinero y le tengo mucha fe. Ojalá esa corazonada salga tan bien como la de Paunovic. Carrión nos llevó a una final y eso se nos olvida".

Redes sociales. "Yo no tengo Twitter ni Instagram. No tengo nada. Soy viejito. Las redes sociales están cambiando el fútbol y no hay que darles tanto poder. Hay que dárselo al que viene al campo. Hablan mucho como si ellos pusiesen el dinero. A veces no duermo porque también debemos dinero y seguimos invirtiendo".