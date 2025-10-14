Las claves de la candente rueda de prensa del dueño del Real Oviedo: Jesús Martínez en estado puro y los fichajes serbios que no llegaron

¡Menuda rueda de prensa! Jesús Martínez en estado puro. El dueño del Oviedo, con esa personalidad que le caracteriza, no se dejó ningún tema por tratar y dio explicaciones de todas y cada una de las preocupaciones de la afición azul. Refrendó a los suyos, exigió resultados y aclaró las polémicas de esta última semana. Una comparecencia que según el club él mismo solicitó, y que era muy necesaria para zanjar los rumores y los bulos que corren por esos lares de valientes que el propio mexicano califica como "redes anónimas".

La rueda de prensa

La rueda de prensa duró 50 minutos. Resulta difícil condensar una valoración general sin desmenuzar cada asunto tratado en la sala de prensa del Tartiere. El primero de ellos no podía ser otro que la destitución de Paunovic y la llegada de Luis Carrión al banquillo carbayón. Hay una cosa que queda clara de las respuestas del empresario tuzo: es un ganador y no se anda con contemplaciones. Pidió pensar "en Europa" y no mirar al descenso. Es difícil escuchar estas palabras y no llevarse las manos a la cabeza: se acaba de destituir al entrenador de un equipo que jugueteaba con los puestos de descenso. Y es normal. El Oviedo acaba de ascender y todavía aguarda al mercado del frío para apuntalar su plantilla. Sin embargo, Martínez, con estas palabras, refrenda aquel mantra que repitió Carrión una y otra vez: "Debemos dejar de ser un equipo perdedor". El mexicano no está diciendo que el cuadro carbayón sea un equipo de Champions. Lo que se entiende que quiere decir es que la gente debe dejar de vivir con el miedo en el cuerpo y ser más optimista. Hubo más de uno que la temporada pasada, cuando Pachuca habló de ascenso, también puso el grito en el cielo. Y al final...

La llegada de Carrión

Para Martínez, la decisión de prescindir de Paunovic fue meramente deportiva. Sin embargo, el mexicano hizo mucho hincapié en que sus técnicos deben seguir la filosofía Pachuca: cuestión humana, proteger mucho a sus trabajadores... No se quiso mojar, pero deja entrever que la decisión de cesar al serbio trascendió al césped. Además, se deshizo en elogios para Carrión, ese técnico con el que la última vez que se vio en público fue en el hotel de La Reconquista horas antes de producirse la traumática salida. "Se equivocó, pero no mató a nadie y ya ha pedido perdón". Quizá la palabra perdón no sea la más adecuada. Carrión reconoció su error y dejó claro que ama al Oviedo, y eso es de valorar. Ahora todo dependerá de si la pelota entra o no.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Luis Carrión al frente del Real Oviedo /

Los trabajadores del club

También habló de todos los trabajadores del Oviedo. Son su "familia" y así lo dejó ver. Habla a diario con Martín Peláez y Agustín Lleida y refrendó el trabajo de una de las figuras más criticadas, pero clave en el ascenso la temporada pasada: Roberto Suárez, director deportivo carbayón. Sin él, muchos de los jugadores que lograron la épica el pasado mes de junio en el Tartiere no hubieran recalado en El Requexón. Pero no solo quiso hablar de los responsables del área deportiva. Ofreció su apoyo a todos y cada uno de los que llevan años peleando dentro del conglomerado azul: "Laurita" (Manjoya), directora de comunicación; los responsables de las tiendas, del área comercial, institucional... Jesús respalda cien por cien el trabajo de los suyos, y para él, Paunovic no encajaba en este esquema.

Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: "El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos" / R. O.

Los fichajes

Quizá, entre otras cosas, según el mexicano, por alguna que otra exigencia. "¡No me gusta nada!", dijo sobre Jovic, jugador que el serbio quería incorporar a la plantilla. Algo similar dijo sobre Maksimovic. Según Martínez, sus entrenadores no tienen poder de decisión en las plantillas y a Paunovic le dejaron jugar, algo que terminó de enfriar la relación entre los estamentos del club y el serbio, que no veían las cosas del mismo modo. Entrenadores, por cierto, a los que Jesús quiere mantener a largo plazo. Sin embargo, Pachuca lleva cuatro en tres años (cinco, si se cuenta a Carrión dos veces). Es contradictorio, dijo el empresario azteca, pero unos le gustan, otros cumplen, y otros, tal y como él mismo compartió, le hicieron llorar. Ellos no, sino cómo jugaba el equipo.

Tras la rueda de prensa, las reacciones en las redes –esas mismas "anónimas"– no tardaron en multiplicarse, con opiniones de todo tipo. Cabe recordar que el Grupo Pachuca aterrizó en Oviedo en 2023, y, con solo una temporada de entrenamiento, logró una final del play-off y un ascenso histórico. "Hay gente con muy poca memoria", apuntó. Lo cierto es que, más allá de las formas, el grupo mexicano ha conseguido lo que durante dos décadas parecía inalcanzable. Martínez podrá sorprender por su franqueza o por su estilo, pero su balance es incuestionable: fue el gestor que devolvió al Oviedo a la élite veinticuatro años después.