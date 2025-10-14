El Real Oviedo cumple una de las grandes peticiones de la afición: los azules abren una tienda en un emplazamiento muy especial

El Real Oviedo abrirá este viernes en la previa del partido ante el Espanyol (21 horas) una nueva tienda oficial. El comercio estará situado en los bajos del Tartiere y se situará en la tribuna presidencial, con acceso desde la calle por la puerta 0. La noticia fue confirmada ayer por Jesús Martínez en rueda de prensa. Su hija, Gabriela Martínez, será la responsable de dicho local, que siempre fue una gran petición del oviedismo. "El Grupo Pachuca no para de invertir en Oviedo. Para muestra, todas las mejorías en el área de comunicación, en todo el entorno y en las tiendas. El viernes, antes del partido, se inaugurará la cuarta tienda del club y la abrirá mi hija", dijo el dueño del conjunto carbayón.