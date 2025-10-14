El Real Oviedo cumple una de las grandes peticiones de la afición: los azules abren una tienda en un emplazamiento muy especial
La noticia fue confirmada ayer por Jesús Martínez en rueda de prensa
J. A.
Oviedo
El Real Oviedo abrirá este viernes en la previa del partido ante el Espanyol (21 horas) una nueva tienda oficial. El comercio estará situado en los bajos del Tartiere y se situará en la tribuna presidencial, con acceso desde la calle por la puerta 0. La noticia fue confirmada ayer por Jesús Martínez en rueda de prensa. Su hija, Gabriela Martínez, será la responsable de dicho local, que siempre fue una gran petición del oviedismo. "El Grupo Pachuca no para de invertir en Oviedo. Para muestra, todas las mejorías en el área de comunicación, en todo el entorno y en las tiendas. El viernes, antes del partido, se inaugurará la cuarta tienda del club y la abrirá mi hija", dijo el dueño del conjunto carbayón.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional