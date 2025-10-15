Aarón Escandell, portero del Oviedo, en la línea de Jesús Martínez: "Podemos aspirar a más, el viernes se va a ver el cambio de chip en la plantilla"

Por segunda vez consecutiva, Aarón Escandell ha recibido el premio al 'Jugador Cinco Estrellas' -galardón que otorga la afición azul de la mano de Mahou- del pasado mes de septiembre. El meta de Carcagente es el único futbolista azul que se ha alzado con este premio en la presente campaña y aprovechó para hacer balance de la actual situación del cuadro azul. Estas han sido sus palabras:

El cambio de entrenador. "No es una situación agradable el cese de un entrenador, pero toca pasar página y centrarnos en lo que nos viene, que es el Espanyol. Me pilló de imprevisto, estaba en la ciudad deportiva y no me lo creía al principio. Son decisiones que tomaron y hay que respetarlas. Mi parcela es el verde, trabajar y hacerlo lo mejor posible".

La llegada de Jesús Martínez. "Ha venido para estar con nosotros después del ascenso y para conocer a los nuevos jugadores. Creo que es importante que ellos también conozcan quién manda y quién es el líder del proyecto. Sí que nos quita un poco de presión, es importante y nos apoya".

El dueño dijo que la plantilla está hecha para algo más que la permanencia. "Desde el minuto uno lo pensaba, aunque de diferente forma. Hay que ir paso a paso, pero tenemos una plantilla súpercompetitiva, con grandísimos jugadores, aunque alguno no con mucha experiencia, pero tenemos mucha calidad de juego y humana. En el próximo partido se va a ver el cambio de chip que está teniendo la gente y creo que podemos aspirar a más. Primero tenemos que consolidarnos en la categoría y después ya se verá".

La solución, ganar al Espanyol. "Sí, por supuesto. Todos queremos ganar y queremos que llegue ya. El equipo está con hambre. Tienen muy marcada su forma de jugar y es un equipo que no arriesga mucho con el balón, pero compite y presiona muy bien. Van a ser muy importantes las segundas jugadas y queremos ser verticales cuando tengamos el balón".

Estás mostrando un nivel muy alto. "Me encuentro bien y estoy feliz. Cuando las cosas van bien y te sientes con confianza el rendimiento sale solo. Cambiaría todos estos reconocimientos por tener la salvación matemática. Es raro estar aquí varias veces, pero hay que agradecer a la gente que me vota y es una recompensa al trabajo bien hecho".

¿Se va a cambiar mucho en la idea de juego? "Lo conocemos todos bien, ya coincidí con él en el Cartagena. Tiene una identidad de juego muy clara y con ella muere hasta el final. Eso es muy importante a la hora de que un equipo intente conseguir la victoria. Es como el Elche, que también tiene la suya. Teniendo un estilo de juego la gente va a confiar y va a estar mucho más metida".

¿Ha cambiado el día a día? "No, sigue siendo el mismo. Luis está conociendo a los jugadores, hay la misma armonía y el equipo está feliz. Lo único es verdad que los que estaban contando con menos minutos ahora pueden tener más ilusión por revertir la situación".

El ambiente en el Tartiere. "Carrión reconoció su error y ya no puede dar vuelta atrás, pero sí que hay que centrarse en el presente. Él está muy ilusionado y confía mucho en este equipo. A lo mejor cierta parte de la afición está un poco disgustada al principio, pero le pido por favor a la afición que haya mucha unión porque si no estamos unidos lo pasaremos peor".

Ya conoces al técnico. "El año pasado, cuando cesaron a Javi (Calleja) y llegó Paunovic yo no lo conocía. Siguió dándome confianza y estaré eternamente agradecido. Trabajo diariamente para mejorar y crecer porque tengo un compañero y no porque esté jugando voy a estar todo el año. Muero por entrenar porque quiero jugar y conforme entrenas es como juegas".