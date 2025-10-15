Pasión a toda marcha por el Oviedo ante a la Catedral: Cazorla sigue siendo el rey y primer encuentro de Carrión con la hinchada

La plaza de la Catedral de Oviedo se tiñó de azul en una tarde de fútbol, motor y oviedismo. Cientos de aficionados se dieron cita este miércoles para presenciar la entrega de la nueva flota de coches Hyundai a los jugadores del Oviedo, en un acto que desbordó las previsiones y convirtió el corazón de la ciudad en una fiesta. Desde el primer momento, el ambiente fue el de las grandes ocasiones: niños con camisetas, bufandas al viento y móviles en alto buscando una foto con sus ídolos. El escenario, presidido por los vehículos del concesionario Hyundai Asturdai, lucía impecable bajo el sol. Fue una estampa plenamente oviedista, con cánticos, aplausos y un ambiente familiar que recordó, a otra escala, a las celebraciones del ascenso o a los recibimientos en el Tartiere.

El acto comenzó con retraso, pero por una buena causa. Los futbolistas, conscientes del cariño de los aficionados, se detuvieron durante largo rato a firmar balones y posar para fotos, e incluso fueron ellos mismos quienes lanzaron esféricos al público a modo de recuerdo. Muchos de esos balones acabaron con autógrafos de varios jugadores y se convirtieron en el tesoro del día para los más pequeños. Uno a uno, los futbolistas fueron tomando asiento en los vehículos para desfilar por la rampa instalada en plena plaza, una especie de pasarela automovilística al estilo del Rally Princesa de Asturias que levantó aplausos entre los asistentes. Entre los más vitoreados, nombres como Aarón, Calvo o, por supuesto, Cazorla, que se llevaron auténticas ovaciones al subirse a sus coches.

Pitos a Luis Carrión

La nota menos positiva de la jornada llegó cuando sonó por megafonía el nombre de Luis Carrión. El técnico catalán, que debutará el viernes ante el Espanyol en el Tartiere, fue recibido con sonoros pitos desde un sector del público. Incluso, mientras se detenía unos metros más adelante para reagruparse con el resto de la comitiva, varias personas se acercaron a su ventanilla para increparle con gritos e insultos. Carrión, sin embargo, mantuvo la calma y evitó responder a sus detractores, arrancando poco después con serenidad y rumbo al Reconquista. También hubo quienes lo aplaudieron para intentar sumar en la nueva etapa que afronta el equipo.

Continuó la jornada con un acto más formal en el emblemático hotel ovetense, donde Hyundai y el Oviedo reunieron a plantilla y directiva en un ambiente mucho más distendido. Laura Manjoya, directora de comunicación del club, condujo el evento ante una gran pantalla, en la que se proyectaban imágenes de lo vivido minutos antes en la Catedral. Los jugadores aprovecharon el momento para charlar, hacerse más fotos y bromear entre ellos antes de poner punto final a una tarde diferente, que sirvió para reforzar el vínculo entre el club, sus patrocinadores y la afición antes del próximo choque liguero.