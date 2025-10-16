¿Le gustaba a Paunovic su plantilla? El serbio se sincera con LA NUEVA ESPAÑA: “Estábamos en pleno proceso...”

Veljko Paunovic ha concedido una amplia entrevista en LA NUEVA ESPAÑA en la que desgrana su despido, las razones esgrimidas por el club y la reacción de jugadores y gente cercana. También habla del ascenso del Real Oviedo, conquistado el pasado 21 de junio, al que llega a comparar “salvando las distancias, con el nacimiento de un hijo”, por toda la alegría provocada.

El ya exentrenador del Oviedo no rehuye ninguna cuestión y habla de su relación con los altos mandos del club, de su forma de gestionar el vestuario y de aspectos concretos como el intento de fichaje de Luka Jovic en verano. También se moja sobre el nivel de la plantilla del Real Oviedo, sobre la que defiende su potencia.

“Yo, con el grupo que tenía, a muerte. Lo dije y no cambio nada: la plantilla me encanta y son mis jugadores”, expone a LA NUEVA ESPAÑA, antes de desgranar los detalles del equipo que tenía en sus manos: “Tenemos un gran portero, con fondo atrás, la pareja de centrales que se conoce del año pasado, y los nuevos con el perfil de Carmo, que no teníamos, la experiencia de Bailly... Gente en el medio con experiencia en la Premier, reforzamos las bandas, y estaban los dos puntas con mucho potencial, recorrido y experiencia, a los que se añadió Forés. Teníamos muy buen grupo, en pleno proceso de alcanzar metas”.

Aclaración sobre Jovic

El serbio quiso, además, hacer alguna puntualización sobre algunos aspectos de la intervención de Jesús Martínez ante los medios del martes. Por ejemplo, respecto al fichaje frustrado de Luka Jovic. “Quiero aclarar una cosa. La primera vez que se habla de Jovic es porque me lo comenta don Jesús (Martínez), ya que se lo habían ofrecido. A don Jesús le veía favorable, estaban Viñas y Rondón pero no aún Forés, pero dije que primero quería hablar con Jovic para ver si estaba motivado. Luego no se pudo fichar y no pasa nada. Yo puedo pedir, es mi trabajo, tengo que hacerlo. Y lo hago en consenso con el dueño y la dirección deportiva. No obligué a nadie a traer un jugador. Yo no negociaba, yo convencía”, se sincera el balcánico.