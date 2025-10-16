Luis Carrión, ante su debut: “¿El recibimiento en el Tartiere? Me espero un estadio espectacular apoyando al Oviedo a muerte”

Luis Carrión trata de permanecer ajeno al ruido generado en torno al equipo con el relevo en el banquillo y centrar el foco en el campo. Se estrena contra el Espanyol mañana en el duelo que abre la novena jornada de Liga.

Balance de los primeros días. “Estoy bien, preparando el partido, venomos para que el equipo consiga puntos. Centrado en ver cosas del Espanyol y datos del equipo para tratar de ganar”.

Meta. “Nunca sabes que va a pasar. He venido con un objetivo claro, vengo por la parte deportiva. Porque se cree que podemos mejorar. Me centro en el Espanyol, en cómo podemos hacerle daño, no me he parado en lo demás”.

La plantilla. “Desde fuera ves el partido. Cuando trabajas con ellos ves que están receptivos, grupo bueno, trabajador, predispuestos a aprender lo que queremos implementar. Ha sido mejor de lo que pensaba”.

Jugadores con menos minutos. “Intento, aunque es imposible, es abstraerme de todo y llegar como alguien nuevo. Es imposible porque he visto partidos, tienes ideas preconcebidas. Algunos jugadores se activan y hay que buscar los adecuados para hacer daño al Espanyol.

El once. “Tienes una idea, haría esto, luego piensas en los jugadores más adecuados para ello. Tenemos también opciones en el banquillo, que es una buena opción para mejorar el partido”.

El Espanyol del play-off. “Ya entonces tenía jugadores importantes que siguen, eran potentes. Tratan de ser más efectivos por dentro, la gente de arriba de ruptura está bien. Están muy trabajados y van a mejor”.

Álex Forés. “Todos tienes potencial. Los que han jugado menos tratas de ver qué rendimiento les sacas. No veo 11, 12 o 13 que estén por encima, es homogénea. Forés es diferente y lo tenemos que aprovechar. En el banquillo también hay gente que lo puede hacer bien”.

Lo externo. “No me he parado a ver esto. Me he centrado en cómo ganar al Espanyol. Hemos hablado, yo, Santi, Jesús... El Oviedo es lo importante, la gente quiere que ganemos. Estoy enfocado en que el Oviedo gane. Sería muy importante”.

Europa. “Estoy de acuerdo en ese objetivo ambicioso, pero hay que ir partido a partido. No será sencillo ganar al Espanyol. Es un club que puede tener un crecimiento grande, no me da miedo que se haga público, me gusta esa forma de pensar”.

Ambición. “Llegué con el equipo último y les dije que podíamos subir y casi lo conseguimos. Tiene que ser difícil ganarnos, estamos capacitados para ganarle a cualquiera”.

Aprendizaje. “He visto siempre Primera. Es difícil. Hay que ser mejor que el rival, que en el campo pase lo que tú quieres. Entender qué le hace más daño al Espanyol”.

Tartiere. “Espero un estadio espectacular apoyando al equipo a muerte. El que yo viví. La gente se fue enganchando y acabamos con 30.00 en la grada, el año pasado fue igual, fue importante en el ascenso. Tiene que ser un actor principal”.

Comentar el ambiente con el vestuario. “No me centro, sé que se va a apoyar al equipo. Críticas siempre hay, es ley de vida. Mañana estoy seguro que a`poyarán a su equipo, no me preocupa. No hablo con ellos, no hablamos de cosas individuales. Lo que yo quiero es que el Oviedo gane. Nos van a ayudar

Estilo. “Tratamos de ver el fútbol a nuestra manera, eso no significa que sean mejores o peores. Intentaremos que el equipo se parezca a lo que queremos, para hacer daño al rival, llegar con más gente arriba, y lo más importante es lograr los 3 puntos”.

Alineación. “Tengo una idea del once, pero no quiero darle pistas a Manolo. Intentaremos un equipo como a mí me gusta, que pase lo que hemos trabajado, pero es un gran rival. Tenemos que ser un equipo que lleve el partido a lo que le interesa”.

Banquillo. “El éxito de que suba es por lo que viene de atrás, era gente de nivel, de Primera, incluso alguno que salió en verano. Es mi opinión. Este año se ha dado un paso más pero es un equipo completo. No hay 12 o 13 jugadores, hay bastantes más de nivel y me da facilidades. Me da opciones, no hay mucha diferencia entre los que juegan y no”.

En lo personal. “Estoy fuertísimo, ilusionadísimo, tenía ganas de volver, de ver a la gente. Estoy convencido de que será un gran año. Saldrá bien”