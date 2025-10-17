¿Cómo actúa el Real Oviedo ante una lesión? Los doctores Bonilla y Cervero desgranan su método

Los servicios médicos de un club de fútbol son parte esencial del mismo. Más de lo que puede parecer. "Diagnosticar y tratar una lesión no solo devuelve al jugador al campo, también la confianza al equipo", expuso el doctor David Bonilla, acompañado de su inseparable Diego Cervero en la amena exposición desarrollada ayer en el encuentro de la Cátedra Iberoamericana de Fútbol y Valores.

Los médicos, con el resto de staff siguiendo la charla en los pupitres, desglosaron cómo actúan ante la lesión de un futbolista con un ejemplo práctico: la rotura en un gemelo de Fede Viñas.

Bonilla habló de la trascendental capacidad para leer la situación nada más producirse el percance. "Desde que cae hasta que entramos a atenderle ya procesamos: entrenamientos acumulados, molestias, datos del gps... para ver por dónde puede ir", explicó; " hay que informar al entrenador de si debe hacer el cambio". Al resto de pruebas médicas para saber al alcance de la lesión se suma la ecografía, explicada de una forma práctica por Cervero, especialista. Sobre una camilla, el doctor tumbó al segundo entrenador del Vetusta, Ángel Fernández, para mostrar cómo se ve una lesión en el gemelo.

"La lesión es un desafío, pero también la oportunidad para devolver al jugador su confianza", cerró Bonilla.