¿Cómo actúa el Real Oviedo ante una lesión? Los doctores Bonilla y Cervero desgranan su método
"La lesión es un desafío, pero también la oportunidad para devolver al jugador su confianza", indica Bonilla
Los servicios médicos de un club de fútbol son parte esencial del mismo. Más de lo que puede parecer. "Diagnosticar y tratar una lesión no solo devuelve al jugador al campo, también la confianza al equipo", expuso el doctor David Bonilla, acompañado de su inseparable Diego Cervero en la amena exposición desarrollada ayer en el encuentro de la Cátedra Iberoamericana de Fútbol y Valores.
Los médicos, con el resto de staff siguiendo la charla en los pupitres, desglosaron cómo actúan ante la lesión de un futbolista con un ejemplo práctico: la rotura en un gemelo de Fede Viñas.
Bonilla habló de la trascendental capacidad para leer la situación nada más producirse el percance. "Desde que cae hasta que entramos a atenderle ya procesamos: entrenamientos acumulados, molestias, datos del gps... para ver por dónde puede ir", explicó; " hay que informar al entrenador de si debe hacer el cambio". Al resto de pruebas médicas para saber al alcance de la lesión se suma la ecografía, explicada de una forma práctica por Cervero, especialista. Sobre una camilla, el doctor tumbó al segundo entrenador del Vetusta, Ángel Fernández, para mostrar cómo se ve una lesión en el gemelo.
"La lesión es un desafío, pero también la oportunidad para devolver al jugador su confianza", cerró Bonilla.
El Oviedo y Jesús Martínez reciben hoy dos nuevas distinciones antes del choque ante el Espanyol que recogerá el máximo accionista. La Cámara de Comercio de Oviedo le entrega su máxima distinción, la Medalla de Oro, al club por su "destacada trayectoria y compromiso con Asturias". El acto tendrá lugar a las 13 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio. Y la Asociación del Día de Galicia en Asturias reconoce a Martínez con la insignia de oro y le nombra socio de honor, por su apoyo al deporte y los lazos de hermandad entre Galicia y Asturias. Será a las 18.00 horas en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica