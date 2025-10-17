Los alumnos de cinco años de Teresianas visitan el Tartiere

El Real Oviedo sigue fomentando desde su área social la visita de distintos colegios al museo y el estadio Carlos Tartiere. En esta ocasión fueron los alumnos de cinco años del colegio Teresianas de Oviedo -como se ve en la imagen- los que estuvieron en las instalaciones y pudieron pisar el césped en el que esta noche se juega el duelo de Primera entre el conjunto azul y el Espanyol.