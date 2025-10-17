Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, apela "a la fortaleza del emigrante para abrirse camino"

El máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, puso el acento en los valores de la emigración que "unen a gallegos, asturianos y mexicanos", en su discurso de agradecimiento por la medalla de oro y el carné de socio de honor de la asociación del Día de Galicia en Asturias. El acto, sencillo, reunió a cientos de personas la tarde de este viernes en el Auditorio "Príncipe Felipe", muchas con bufandas y camisetas azules. Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación del Día de Galicia, justificó al reconocimiento a Martínez porque "tu nombre ya está grabado para siempre en esta afición" y le pidió que "siga apostando por este equipo".

En la imagen de la izquierda, Jesús Martínez y Manuel Quevedo, con sus familias; el presidente del Oviedo, Martín Peláez, y la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández. A la derecha, público asistente al acto celebrado en el Auditorio. | FERNANDO RODRÍGUEZ

"Gallegos, asturianos y mexicanos sabemos mejor que nadie lo que significa dejar tu tierra, tu casa y tu familia para empezar una nueva vida", afirmó Jesús Martínez, quien subrayó "el carácter del norte de España" como factor de "la fortaleza y el sacrificio que el emigrante debe tener para abrirse camino".

Martínez agradeció la acogida de ciudad y de Asturias cuando el Grupo Pachuca "se unió la familia del Real Oviedo, la gente nos recibió como uno más desde el primer día" y desde su llegada a España, destacó, "hemos encontrado una red común, el amor y la pasión de la gente por su tierra; Madrid y España no serían lo mismo sin Galicia y Asturias, que a lo largo del tiempo han visto ir y venir a tanta gente que sigue cruzando el Atlántico, trayendo y llevando conocimientos y oportunidades".

Jesús Martínez apela "a la fortaleza del emigrante para abrirse camino" / Fernando Rodríguez

Manuel Fernández Quevedo glosó la gran labor del grupo que dirige Jesús Martínez en los tres años que lleva al frente del Real Oviedo. "Solo una persona como tú y apasionado del fútbol podía devolver a este equipo a donde le corresponde", afirmó el presidente de la asociación del Día de Galicia en Asturias. "Te has hecho cargo de un equipo con la mejor afición del mundo", proclamó Quevedo, que no eludió referirse a la situación actual. "Como en todas las buenas familias, puede haber alguna pelea, pero pasajera. Te pedimos que sigas apostando por esta afición y por este equipo, no te vas a arrepentir", comentó Quevedo. Luego el artista gallego Antonio Barros cantó, entre otros temas, "El Rey", y a capella el "Cielito lindo", a petición del propio Jesús Martínez y coreada por gran parte del Auditorio, donde estaban el alcalde, Alfredo Canteli, la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández, y varios diputados autonómicos y concejales.