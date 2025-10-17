Habla Luis Carrión tras su doloroso reestreno con el Oviedo y los pitos recibidos: "No sufro por estas cosas, yo no soy lo importante aquí"

No pudo ser el debut esperado para Luis Carrión, que al igual que en su primera etapa comenzó su andadura en casa y con derrota. Al término del encuentro, el técnico del Oviedo se pasó por la sala de prensa del Tartiere para valorar el encuentro ante el Espanyol.

El partido. “Estoy dolido por el resultado. Quiero verlo para analizarlo bien porque hemos tenido algún momento bueno, pero no ha sido todo lo constante que yo quería. Estamos jodidos por la derrota”.

Varias ocasiones falladas al inicio de cada parte. “La de Alberto es menos clara, pero es una ocasión de gol. Creo que nos ha faltado volumen ofensivo, no en la salida, que salíamos bien, pero sí generar más situaciones de centro y llegar con más gente al área. Es algo que tenemos que trabajar”.

Los cambios de Ilic y de Hassan. “Es muy buen jugador, es listo y entiende muy bien los espacios. He entendido que nos han empezado a dominar y nos estaba costando encontrarle. Fue un cambio por mejorar el equipo. En cuanto a Hassan ha corrido demasiado y me daba la sensación de que estaba cansado. Hace la acción que casi acaba en gol, pero estábamos teniendo algún problema con Carlos Romero y las caídas de Pere Milla. Tengo que ver si está bien decidido o no porque al verlo después a veces te das cuenta del error al volver a verlo o cambias de opinión. Ha hecho un buen partido, pero le estaba costando ya un poco la toma de decisiones”.

Cómo has vivido tu redebut en el Tartiere. “Emocionante por poder volver, pero con la pena el resultado porque tenía ilusiones en el duelo de hoy. Desde el minuto 6 hasta el 35 el equipo ha tenido energía, con ha salido con cierto riesgo pero bien. Es una derrota que lo nubla todo un poco, me ha hecho mucha ilusión volver, pero aquí estamos para sumar puntos y trabajar y en eso nos enfocaremos”.

¿Te vas con la sensación de que hay más trabajo por hacer que hace unas horas? “Lo que más vamos a tener que trabajar es lo que pasa después del primer gol, que parece que el equipo se ha caído un poco. En lo táctico hacemos cosas bien, pero nos falta centrar más, ocupar mejor el área, nos falta algún golpeo más. Tenemos jugadores para poder hacer eso, con gente vertical por las bandas hay que sacar más peligro. Hay que chutar y hay que hacer más volumen ofensivo cuando llegamos a tres cuartos”.

La reacción de la gente. “No quiero hablar mucho de esto, yo no soy lo importante aquí, lo importante es el equipo y la gente ha empujado al equipo. Después del primer gol es verdad que ha sido un bajón para todos y veía a los jugadores un poco cabizbajos, pero repito que yo no soy importante. No importa si me quieren o si me pitan, lo que importa es que gane el equipo. Ese es mi trabajo. Esto se revierte ganando partidos, trabajaremos muchos e iremos hacia delante como siempre hemos hecho en la vida. Yo no sufro por estas cosas, sufro por ver al equipo mal”.

El gol del Espanyol. “No he sido capaz de verlo con la tablet, imagino que ha pitado que ha entrado porque no he podido verlo. Viene precedido de una mala presión nuestra, tenemos que trabajarlo porque han llegado muy fácil. Luego es verdad que hay rebotes y cosas, pero daba la sensación de que estábamos teniendo problemas en esa zona. No estábamos bien con la presión alta y hay que ser fuertes en el área, y no lo hemos sido en la segunda parte”.

El once. “He puesto el mejor once que creía que tenía en estos primeros días de trabajo y con los cambios lo mismo, con la mejor intención”.

Escandell. “Ha estado bien, aunque en algunas situaciones nos han llegado con más facilidad de la que deberían. Él ha intervenido bien, pero no debería haber tenido que intervenir tanto”.

La protesta de la AFE. “Es una cosa de los jugadores, no me voy a meter en eso”.

Si tuvieses que quedarte con algo positivo hoy pese a la derrota con que te quedas. “Hemos tenido momentos en los que hemos circulado bien, en los que hemos atraído al rival encontrando espacios y hemos estado bien contra un rival que defiende bien y que tiene muchas piernas. Todo se empaña un poco porque cuando hemos llegado a esas situaciones de ventaja no hemos sido lo suficientemente claros”.