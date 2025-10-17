El Oviedo-Espanyol, afectado por una protesta

El inicio del Real Oviedo-Espanyol partido que abre la jornada 9.ª de la Liga en Primera División se verá afectado por las protestas que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha convocado tras conversación con los capitanes de todos los conjuntos de la categoría. La AFE ha emitido un comunicado en el que anuncia que "al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", aunque sin especificar de qué se trata concretamente la protesta.

Oviedo y Espanyol serán los primeros en escenificar una protesta que seguirán todos los clubes de Primera, con la excepción del Villarreal y el Barcelona "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club"

Así es el comunicado emitido por la AFE:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".