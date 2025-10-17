Más allá de la pelota: los proyectos de Pachuca que abarcan más que el fútbol

Con la presencia de los altos cargos del Grupo Pachuca y de la Universidad de Oviedo y con un menú variado que incluía a un dos veces campeón de Europa, Santi Cazorla, el Real Oviedo fue ayer partícipe del primer encuentro de la Cátedra Iberoamericana de Fútbol y Valores, encuentro organizado por ASICOM y el Club LA NUEVA ESPAÑA y que se desarrolló a través de diversos coloquios en el Aula escalonada del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

El club azul estuvo ampliamente representados en el acto, con Jesús Martínez, dueño de Pachuca a la cabeza, en el estrado junto al presidente azul Martín Peláez, además de la Doctora Gabriela Murguía (Rectora de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte de Pachuca), Carlos Fernández Collado (presidente de ASICOM) y la Doctora Irene Díaz, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo.

"Estoy muy emocionados por el 100 aniversario del Oviedo y muy agradecido al rector (ausente por problemas de agenda) por la colaboración entre instituciones. En nuestra filosofía, lo más importante no es tanto lo deportivo y lo comercial, sino lo educativo y lo social. Buscamos niños y niñas con mejor futuro y alejados de las drogas", indicó el dueño de Pachuca ante una sala repleta entre trabajadores del Oviedo y otros presentes. Además de lanzar un guiño de reconocimiento hacia Diego Cervero, doctor del club, Martínez aseguró que "tendemos puentes en un momento tan difícil para el mundo, con tantas guerras. Esto suma muchísimo para que salgamos adelante y tengamos un futuro mejor en Iberoamérica".

Irene Díaz quiso trasladar el mensaje del rector, Ignacio Villaverde, de "reconocimiento a la labor de la Universidad del fútbol de Pachuca como ejemplo de cómo puede combinarse el deporte con la docencia y la responsabilidad social. El fútbol puede convertirse en un vehículo de aprendizaje y desarrollo humano".

Antes de la celebración del acto, por la mañana, se celebró en el Carlos Tartiere una reunión entre los decanos de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Universidad de Oviedo, en la que "ambas instituciones abordaron diferentes proyectos conjuntos", según informó el club. "Se trataron los preparativos del Congreso de Medicina y Deporte, que se celebrará el próximo mes de marzo, una cita que reunirá a especialistas internacionales y que servirá para destacar la importancia de la investigación y la formación en el ámbito del deporte y la salud", añadió.