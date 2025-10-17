Primera recibe a Carrión con un trompazo: derrota del Oviedo ante el Espanyol (0-2)

Entre silbidos y silbidos, un paréntesis en forma de partido con derrota del Oviedo. El Espanyol volvió a frustrar a Carrión y le demostró en 90 minutos la esencia de un equipo competitivo: fuerte atrás, que supo sufrir y aprovechar sus momentos. Mejor en líneas generales ante un Oviedo de momentos, pero al que le costó mantener el hilo durante el partido. En resumen, el 0-2 muestra la diferencia entre un equipo trabajado desde hace dos años y pico y otro que en la jornada 8 se ve obligado a cambiar de guion. Y ya se sabe que aquí, en Primera, nadie espera por nadie.

Real Oviedo 0 2 Espanyol 0-1, min. 73: Kike. 0-2, min. 82: Pere Milla. Alineación Real Oviedo Aarón (2);

Vidal (0), Bailly (1), Carmo (1), Rahim (1);

Dendoncker (1), Colombatto (1);

Hassan (2), Ilic (1), Chaira (2);

Rondón (0). CAMBIOS Reina (1) por Ilic, min. 46.

Viñas (1) por Rondón y Brekalo (0) por Hassan, min. 65.

Ovie (1) por Colombatto y Forés (1) por Chaira, min. 80. Alineación Espanyol Dimitrovic (2);

Rubén (1), Riedel (2), Cabrera (1), Romero (3);

Dolan (1), Expósito (1), Lozano (2), Pere Milla (2);

Roberto (1), Kike (2). CAMBIOS Roca (1) por Dolan y Pickel (1) por Kike, min. 73.

Urko (1) por Expósito, min. 80.

Salinas (s.c.) por Milla, min. 87. Mateo Busquets (comité balear), amonestó a los locales Colombatto, Reina y a los visitantes Milla. Carlos Tartiere: ante 25.625 espectadores.

Lo de los silbidos ya comentados es por lo ambiental, imposible desligar tanta emoción del juego. Porque la afición del Oviedo dejó clara su protesta por el relevo en el banquillo antes y después del choque, también durante, con cada toma del entrenador en el videomarcador. No debe de ser sencillo trabajar así, pero no sirve de excusa en un choque en el que mostró la versión más blanda de los azules.

Y eso que salió con fuego el Oviedo, como si la orden fuera por todos los medios mantener la atención en el verde. Con una propuesta atrevida, y eso que la doble punta del Espanyol, Kike-Roberto, suponía un incordio constante. Pero la idea era ir para adelante, como había anunciado Carrión.

Le duró poco el impulso al Oviedo, pero le dio al menos para pisar en un par de ocasiones dominios visitantes. Hassan firmó el primer desborde recordando que lo suyo no tiene que ver con pizarras ni entrenadores. Dadme el balón y ya sabré yo qué hacer con él. Lástima que a su primer intento le faltó, como de costumbre, un compañero con la pólvora lista.

A los 10 minutos, una clara. Ilic se le fue algo largo en el control cuando se citaba con Dmitrovic, pero rectificó y chutó con la derecha. El meta tapó con su inmenso cuerpo.

De pronto, minuto 23, algo nuevo. Ilic en conducción, algo que solo se había intuido en verano. Arrancó el serbio con clase, en una cabalgada de Youtube, y decidió bien ya en la zona de peligro. Riedel, zaguero apagafuegos, evitó la definición de Rondón.

Los primeros 25 minutos, cerrados con un zurdazo desviado de Hassan, dibujaron un Oviedo notable, rápido en sus ataques, más directo que en su anterior etapa, aunque tratando siempre de construir desde atrás. Bloqueó entonces, cerca ya de la media hora, Bailly a Roberto y el Espanyol logró de una tacada meter el miedo en el cuerpo a los azules y hacerse con el mando.

No es que el Oviedo se viera sometido, pero sí empezó a llegar un poco más tarde a la presión. Esas pocas décimas que, sumadas en cada acción, te hacen ir cada vez con más retraso. Y la sensación era que poco a poco los cuatro atacantes del Espanyol iban acercándose al pastel. Como si supieran que podría llegar su momento.

Los mejores minutos del Espanyol y los peores del Oviedo en el primer tiempo fueron solventados por Aarón Escandell, ninguna novedad. Aplíquenle la misma fórmula comentada con Hassan: lo suyo no tiene que ver con entrenadores, sino que se trata simplemente de parar.

El valenciano colocó una manopla salvadora a un remate con bote traicionero de Kike y otra igual de meritoria a una volea inverosímil de Roberto. Y lució muelles después para llegar a una falta maliciosa de Milla. Fue el último tramo de los visitantes y solo se vio al Oviedo en ataque con una internada de Chaira, muy activo todo el primer acto, que Dmitrovic repelió de forma poco ortodoxa con el pie.

Era como si el partido hubiera avanzado en cuarta marcha, como si ambos hubieran gozado de buenos momentos, pero se reservaran un punto más.

No tardó en comprobarse que era así, porque la segunda parte entró acelerada. Reina irrumpió en la media punta por Ilic y pudo dejar pronto su firma. Disparó abajo, raso, donde la cadera de los porteros chirría para alcanzar, pero el poste le negó la euforia. Pudo acertar poco después el Espanyol, pero Aarón rechazó en dos tomas el intento visitante. Sin duda, la segunda mitad traería más escenas de riesgo.

Hassan, en una jugada “maradoniana”, de área a área, sacó al Espanyol de campo propio, porque llevaban los de Manolo González algunos minutos instalados cerca de Aarón. Esa acción del galo, con definición floja al centro, dio paso a los cambios, con las piernas oxigenadas de Viñas y Brekalo en el verde. Sorprendió, y mucho, que el elegido para salir fuera Hassan, capaz de estirar al equipo por su cuenta, como acababa de demostrar.

El Espanyol siguió acercándose con sigilo. Dolan encaró y centró y Pere Milla cabeceó solo un poco por encima. Replicó el Oviedo en unos minutos frenéticos: recorte en el área de Chaira –completado lo más difícil– y precipitación en la definición –lo más sencillo–.

A los 71 minutos, el mazazo. Fue una nueva incorporación de Romero, qué energía la del lateral, con centro raso, remate, otro paradón de Aarón y acierto de Kike en el rechace. El colegiado no dio gol de primeras pero el VAR, tras un intenso estudio de planos, sí vio que había rebasado la línea de gol. Valoró también el videoarbitraje un posible fuera de juego, que finalmente no concedió.

La sentencia, pronto

El gol dejaba al Oviedo contra las cuerdas con solo 15 minutos por delante. Pero la sensación es que el equipo estaba sobre la lona. Se jugó la última baza Carrión con Foresh y Ovie, pero de inmediato cayó la sentencia. Jugada por la derecha del Espanyol y remate a placer de Milla mientras paseaba sin vigilancia en el área rival.

De ahí al final no hubo historia. Críticas desde la grada cada vez más acentuadas y un equipo hecho un manojo de nervios. Las posiciones de descenso le pueden caer al Oviedo esta misma jornada y mucho deberá mejorar la libreta de Carrión para construir un equipo no ya que juegue bonito, sino mínimamente competitivo. El Espanyol sí mostró cuál es el camino. Por eso merodea posiciones europeas.