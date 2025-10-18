Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”

Veljko Paunovic trata de pasar página de la decepción de haber sido despedido del Real Oviedo, pero no puede evitar seguir fijándose en las evoluciones azules. El serbio se estrena como comentarista de DAZN en el Atlético de Madrid – Osasuna y, en la previa, hizo referencia a cómo se encuentra y a la derrota del Oviedo contra el Espanyol (0-2).

Preguntado por su estado de ánimo, el técnico serbio declaró que “estoy mejor gracias a todo el apoyo y el cariño de la gente, de los jugadores, de mis amigos y de la afición, que siempre te ayuda”. Añadió además que “estar en este momento en este gran escenario para ver un gran partido te distrae. Pero cuando estoy solo conmigo mismo sigo dándole muchas vueltas a lo sucedido”.

Y contó el entrenador que “mi madre quería venir de Belgrado, teníamos un plan, pero lo hemos cambiado”, dejando ver que aún le pesa su salida del Real Oviedo.

Preguntado sobre el 0-2 de ayer en el Tartiere, el serbio mostró su opinión: “Los dos equipos hicieron muy buen partido, compitieron muy bien. El Oviedo jugó con una presión añadida, y eso le pesó al grupo, pero he visto un equipo unido y competitivo, con garra y ganas de querer remontar. Tiene un grupo fuerte y lo sacarán adelante.”