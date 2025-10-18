La razón por la que se censuraron en televisión los primeros segundos del Oviedo-Espanyol: “Habrán filmado unos pájaros en el techo…”

El Espanyol sacó de centro y Cabrera recibió la pelota. De inmediato, se paró y nadie se movió. Fueron solo 10 segundos de gesto de reivindicación, pero llamó la atención de todo el mundo. De todos los que lo siguieron en el Carlos Tartiere. Porque la realización de la televisión empezó con un retraso de 30 segundos. ¿Casualidad? Parece claro que se trata de una orden de La Liga para tratar de tapar la protesta de los futbolistas de Oviedo y Espanyol por el partido anunciado para jugarse entre Villarreal y Barcelona en Miami.

La AFE había emitido un comunicado en el que anuncia que "al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", aunque sin especificar de qué se trataba concretamente la protesta.

Oviedo y Espanyol fueron los primeros en escenificar una protesta que seguirán todos los clubes de Primera, con la excepción del Villarreal y el Barcelona "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club"

Al término del partido, se le preguntó a Cabrera, capitán del Espanyol, sobre la polémica por la no retransmisión de la protesta. “Lo único que queríamos mostrar es una pausa y que estamos en desacuerdo. Habrán filmado unos pájaros en el techo, no sé qué habrán hecho, pero sinceramente no lo entiendo”, dijo con ironía el central.

Así fue el comunicado emitido por la AFE:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".